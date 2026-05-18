夫と別居して15年。戸籍上の妻という地位を守り抜けば、老後は安泰だと思っていた女性。しかし、夫の死をきっかけに「まさかの事態」に陥ります。法律上の妻であるにも関わらず、遺族年金を受け取れない――。「重婚的内縁」という複雑な状況が生むリスクと、泥沼化を避けるための対策を、CFPの松田聡子氏が解説します。（事例の登場人物はすべて仮名です）

夫の死を知らせてきた「内縁の妻」

ある日、中野敦子さん（70）は夫の弘さん（享年72）が亡くなったとの知らせを受け取りました。送り主は吉田真美さん（64）。弘さんと10年前から共に暮らしていた内縁の妻です。

「え？ あの人、亡くなったの？」

書面には、弘さんが持病の悪化により急逝したこと、そして葬儀はすでに身内のみで執り行われたことが記されていました。

敦子さんと弘さんが別居したのは、2人の子どもが独立した15年前のことです。弘さんが家を出て、マンションで一人暮らしを始めました。以来、弘さんとの生活費のやり取りはなく、いまではほとんど音信不通の状態が続いていました。

敦子さんはかつて4人家族で暮らしていた弘さん名義の家に、一人で生活しています。別居後に真美さんと内縁関係になった弘さんは、敦子さんに離婚を求めました。しかし、離婚後の自分の住まいや生活を考えると、敦子さんは離婚に応じることはできませんでした。

「私は離婚しませんから」

頑なな敦子さんと連絡を取るのが苦痛になったのでしょう。関係は放置されたまま、弘さんは帰らぬ人になりました。

10年以上顔を合わせていない夫の死に直面し、悲しみよりもこれからの自分の生活を守らなくてはという切実な思いがわき上がった敦子さん。

敦子さんは、まず遺族年金の手続きを進めようとしました。戸籍上の妻である以上、当然自分が受け取れるものだと思っていたからです。

ところが、真美さんもまた遺族厚生年金を請求していたのです。

遺族厚生年金は内縁の妻へ――「私が正式な妻なのに、なんで？」

両者からの請求を受け、日本年金機構が調査を開始しました。弘さんと敦子さんの別居期間、生活費の送金の有無、連絡の状況。調査の結果、弘さんと敦子さんの婚姻関係は「実体を全く失っている」と判断され、真美さんへの遺族厚生年金の支給が認定されました。

「私が戸籍上の“正式な妻”なのに、どうして他人が受け取るの？ 酷いわ」

遺族年金が不支給になり、敦子さんは大きなショックを受けました。

一生涯受け取れるはずの遺族年金が受け取れない敦子さんに残されたのは、弘さん名義の自宅と預貯金約1,500万円を相続する権利です。法定相続人は敦子さんと子ども2人。遺言はなく、真美さんは対象にならないため、遺産はそのまま3人で相続することになりました。

「遺族年金」は内縁関係でも対象の可能性…「相続」との決定的な違い

真美さんと弘さんのように、内縁関係にある夫婦の一方または双方に法律上の婚姻関係にある配偶者がいる状態を「重婚的内縁」といいます。

重婚的内縁の配偶者が死亡した場合、遺族厚生年金は戸籍上の配偶者が優先されるのが原則です。しかし、戸籍上の婚姻関係が「実体を全く失っている」と認定された場合には、内縁の妻が受給できる場合があります。

具体的には、以下のすべてを満たしている必要があります。

・別居中であること

・生活費などの経済的援助がないこと

・反復する音信・訪問がないこと

この3つがそろい、法律婚が形骸化していると判断された場合、重婚的内縁の配偶者が遺族年金を受給できます。弘さんと敦子さんのケースでは、15年間の別居・送金なし・音信不通という事実が決め手になりました。

「籍さえ入っていれば遺族年金を受け取れる」という敦子さんの思い込みは、裏切られる結果となったのです。ただし、遺族年金の認定は個別の事情を総合的に勘案して行われます。受給できる見込みがあるかどうかは事前に専門家（社会保険労務士など）へ相談したほうがよいでしょう。

一方、相続については法律婚が守られます。内縁の妻には相続の権利がなく、遺言がなければ遺産は法定相続人のものになります。弘さんの預貯金を相続できるのは、敦子さんと2人の子どもたちです。

敦子さんが離婚に応じてこなかったのは、戸籍上の妻という立場を手放すことへの現実的な不安があったからであり、それは責められることではありません。ただし、重婚的内縁の状態を続けるのであれば、法律上の妻と内縁の妻の双方の老後生活が立ち行くように考えておく必要がありました。

【FPからのアドバイス】夫婦関係が複雑なときこそ、生前の対話と備えを

今回のケースを通じて、似たような状況にある方へ、FPとしていくつかお伝えしたいことがあります。

1．別居が長期化している場合、遺族年金の受給は「自動的」ではない

戸籍上の妻であっても、長期別居・音信不通の状態では、遺族年金が内縁の妻に認定されるリスクがあります。「籍が入っているから大丈夫」と思い込まず、夫婦関係の実態が遺族年金の認定に影響することを知っておきましょう。

2．夫婦関係が破綻しているなら、離婚と財産分与を正式に

別居状態が続いている場合、離婚と財産分与を正式に行うことで、受け取るべき財産を確実に確保できます。曖昧な状態を続けることは、どちらにとってもリスクになります。弘さんが生前に敦子さんと正式に離婚し、財産分与を済ませていれば、双方にとってより明確な道筋が生まれていたはずです。

3．内縁関係にあるパートナーへの備えは遺言書で

離婚が難しい場合、弘さんが真美さんの老後を守るためには公正証書遺言による遺贈が最も確実な方法でした。たとえば、「預貯金を真美に遺贈する」と明記しておけば、真美さんはまとまった老後資金を確保できました。その場合、法定相続人の遺留分に配慮した内容にする必要があります。また、敦子さんを受取人に指定した生命保険に加入し、まとまった資金を残すこともトラブルを避けるために有効な対策といえます。

放置が生んだ「皮肉な痛み分け」

遺族年金を手にした真美さんは、自身の老齢年金を合わせ、なんとか老後生活の見通しが立ったようです。一方の敦子さんは自宅と預貯金を相続し、老後の生活の目途を立てました。自分の年金と相続した預貯金で、なんとかなりそうです。

結果的には丸く納まったこのケース。しかし、こんな見方もできます。

弘さんの現役時代の年収が700万円程度だった場合、敦子さんが受け取れた遺族厚生年金は月10万円前後（概算）。20年間受給できたとすると、その総額は2,400万円近く。失われた金額はかなりの大きさです。

ただ、もしも正式な遺言を残す時間が夫にあったなら、相続面でも敦子さんは不利になっていた可能性があります。一方で、真美さんから見ると、もし弘さんがしっかりと遺言を残してくれていたら、より多くの遺産を受け取れた可能性があるわけです。

「なぜ、なにも決めておいてくれなかったのか」

二人の女性は同じ問いを抱えましたが、弘さんの放置が、結果的に本妻である敦子さんの住まいと資産を守り、内縁の妻である真美さんの老後を遺族年金で繋ぎ止めるという、皮肉な「痛み分け」を成立させたのでした。

相続財産の内容や年金額、遺言の有無によっては、どちらか一方の生活が大きく揺らいでいた可能性も十分にあります。だからこそ、関係を曖昧なまま放置せず、生前のうちに財産や老後生活について整理し、必要な手続きを進めておくことが重要なのです。

松田聡子

CFP®