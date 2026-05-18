『モーニングショー』天気予報で「あれ？」片岡さんが“お休み” 異例の景色に 元『炎神戦隊ゴーオンジャー』ゴーオンブルー／香坂連役
テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）が18日に放送され、俳優・気象予報士の片岡信和が休演し、異例の景色となった。
【写真】『モーニングショー』お天気の片岡さん、『炎神戦隊ゴーオンジャー』ゴーオンブルーの姿
天気予報では、羽鳥アナが「今週1週間片岡さんお休みいただきますので、松岡さんお願いします」と、松岡朱里アナが担当。しっかりと役目を果たした松岡アナは「以上お天気でした」と即コーナー終了。おなじみの「片岡信和のお天気ストレッチ」はなかった。
石原良純は「あれ？ストレッチないの？やろうよ！」と腕をぐるぐる回すも、羽鳥アナは「各自やってください」とさらっと答えていた。
片岡は、『炎神戦隊ゴーオンジャー』ゴーオンブルー／香坂連役などでも知られる。また、『有働Times』のお天気キャスターも務める。
また、この日はレギュラーコメンテーターの玉川徹氏も欠席。羽鳥慎一アナは「きょう玉川さん、取材のためにお休みです。あしたは来ます！」と伝えた。
【写真】『モーニングショー』お天気の片岡さん、『炎神戦隊ゴーオンジャー』ゴーオンブルーの姿
天気予報では、羽鳥アナが「今週1週間片岡さんお休みいただきますので、松岡さんお願いします」と、松岡朱里アナが担当。しっかりと役目を果たした松岡アナは「以上お天気でした」と即コーナー終了。おなじみの「片岡信和のお天気ストレッチ」はなかった。
片岡は、『炎神戦隊ゴーオンジャー』ゴーオンブルー／香坂連役などでも知られる。また、『有働Times』のお天気キャスターも務める。
また、この日はレギュラーコメンテーターの玉川徹氏も欠席。羽鳥慎一アナは「きょう玉川さん、取材のためにお休みです。あしたは来ます！」と伝えた。