■MLB エンゼルス1ー10ドジャース（日本時間18日、エンゼル・スタジアム）

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ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのエンゼルス戦に今季8度目の先発、メジャー最長の7回、メジャー最多の8奪三振の好投で今季2勝目を手にした。チームも5連勝となった。

「前回、前々回の方が感覚的にはよかったんですけど、ただ、しっかり要求通りにストライクゾーンに投げられましたし、守備にも助けられながら、そういうところかなと思います、あと、点も取ってもらったので、リズムよく投げられたかなと思ってます」と試合を振り返った。

直近で相手打線の2巡目以降につかまることが多かったが「２巡目、３巡目は特にこう、ピッチングコーチと、どう変えていこうかとそういうところを話しながらずっと同じ攻め方にならないようにだったりとか、1人1人考えながらやりました」と口にした。

メジャー最長の7回を投げたが「なんか、国家みたいな方は聞いてなかったんで、あれだったんですけど」と現地日曜日に行われる試合で流れる“God Bless America”の存在を知らなかったと話し、「初めて“野球場へ行こう”の英語版のやつをマウンドで聞きました」と笑顔で語った。

メジャー最長の7回、メジャー最多8奪三振の好投に「日に日に、毎登板よくなっているなと思いますし、ただパフォーマンス的にももっと高いパフォーマンス出していかないと通用しなくなるのも時間の問題だと思うので、しっかりパフォーマンスが上がるように頑張りたい」と更なる向上心を見せた。

D.ロバーツ監督（53）は「ロウキは素晴らしかった。どんどん良くなっていると思う」と絶賛。「四球がなかったこと、それが大きいと思う。四球を出さなかったというのは、今の彼に自信がついてきている証拠だからね」と話し、「僕にとって一番重要だったのは、彼が自分のボールをしっかり信頼して投げられていたことだと思う」と喜んだ。

