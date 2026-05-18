リスク回避の動き、米イラン収束の兆し見えず ドル円158.95円



米イラン戦争に収束の兆しが見えず市場心理が悪化している。



報道によると米国はイランに5つの条件を提示したようだが、イラン側が受け入れる可能性は低い。トランプ氏はイランに「もう時間がないぞ」と攻撃再開を警告。イラン側も報復の準備はできていると表明。



時間外でNY原油が107ドル台に上昇、NY金は3月末以来の安値。ダウは300ドル安、ナスダックは0.9%下落している。有事のドル買いでドル円は158.95円まで上昇している。日経や韓国、豪州などアジア株は下落、米債券は下落し利回りが上昇している。

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