「ホワイトソックス９−８カブス」（１７日、シカゴ）

カブスのマイケル・コンフォート外野手が九回に起死回生の同点３ランを放った。チームはサヨナラ負けを喫したが、直近７試合で打率・４０９と定位置をつかみつつある。

３点を追う九回、敵失などで１死二、三塁の好機を作った。ここでコンフォートがカウント３−１からのシンカーを完璧に捉え、バックスクリーンへたたき込んだ。

価値ある一撃にカブスベンチは大盛り上がり。コンフォートは一塁を回って両手を振り上げながら気迫全開のガッツポーズ。敵失で好機を拡大した鈴木も満面の笑みでたたえた。

コンフォートは昨季までドジャースに在籍したが、結果を残せず１年で退団。カブスとマイナー契約を結び、開幕前にメジャー昇格を果たした。今季はここまで打率・３４５、ＯＰＳ１・１１１と抜群の成績を残している。

日本のファンも「コンフォートさん？同姓同名ですか？やっぱ合うチームと合わないチームがあるんだな」「またニューコンフォートの登場〜！」「まじで去年はなんだったんだ」「カブス行ってからコンフォート生き生きしてるのおもろい」「去年と全く違うコンフォートで笑う。元気で何より」とつぶやいた。

試合は延長十回に１点を勝ち越したが逆転サヨナラで敗れホワイトソックスとのシカゴ対決に敗れた。それでも復活を果たしたベテランがナ・リーグ中地区首位を快走する原動力になっているのは間違いない。