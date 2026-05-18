チャットモンチー、実はめちゃくちゃ尖っていた！いきものがかり水野が秘話激白「ほんわかした人たちと思ったら…」

今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる、SUPER EIGHTの冠番組『EIGHT-JAM』。

5月17日（日）放送の同番組では、女性がボーカルを務めるバンドを特集した。

【映像】いきものがかり水野、チャットモンチーとの食事会の秘話を語る

今回スタジオにはトークゲストで森香澄、高橋茂雄（サバンナ）が出演したほか、アーティストゲストとして本間昭光、いしわたり淳治、水野良樹（いきものがかり）、なち（サバシスター）が登場。

“時代を変えたバンド”と言われるチャットモンチーについて、プロの視点でその新しさを解説。さらに、チャットモンチー以降に登場したバンドを中心に、プロが注目している女性ボーカルバンドを一挙紹介した。

2005年にデビューした徳島発の3人組、チャットモンチー。キャッチーなメロディーと高い演奏技術、鋭い歌詞で熱狂的な支持を集めた。

そんなチャットモンチーの翌年にデビューしたいきものがかりの水野は、バンドメンバー同士で“忘れられない食事会”をした際のエピソードを明かした。

食事会でのチャットモンチーの印象について水野は「僕らスゴい楽しみに行って、ほんわかした人たちなのかなと思ったら、めちゃくちゃ尖ってた」と激白。

「言える範囲で、どんな会話したのよ？」とSUPER EIGHTの村上信五に聞かれると、水野は「テレビに出たくないとか、あんまりコマーシャル的なことをすぐにやりたくないというか。タイアップとか。曲を届けることは一生懸命やるんだけど、“大人の力が入ることを自分たちはやりたくない”ってハッキリ言ってた」と暴露した。