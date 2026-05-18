ファンギルドは5月18日、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、「紙コミックス」3作品、計4冊を発売した。

今回発売されたのは、7月からのTVアニメ化が決定している「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした」の第3巻（価格：792円）、コミックシーモア総合ランキング1位を獲得し、300万DLを突破した「黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～」の第3巻（価格：792円）、「勇者パーティから追い出された不遇職【罠士】、ユニークスキル【矢印】で最強になる」の第1・2巻（価格：各792円）。

発売を記念し、カラーイラストカードや限定ペーパーなどの書店購入特典が配布される。また、全国の書店および電子書店にてフェアも開催される。

スピラコミックス＜少女作品＞ 新刊情報

「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした」第3巻

漫画：黒川くさび／原作：やきいもほくほく

価格：792円

【ストーリー】

どうすればこの胸の痛みは楽になる…？

伯爵家の騒動が落ち着き、ついに婚約を発表したクラレンスとカトリーナ。

彼の婚約者として相応しい淑女になるべく、カトリーナは寝る間も惜しんで努力を重ねていた。

しかしそんなある日、二人の前に完璧な公爵令嬢・エリザベスが現れる。

どうやら彼女はクラレンスと親し気なようで…。

純粋無垢な身代わりの令嬢が、氷の王子と愛を育むラブファンタジー！

「黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～」第3巻

漫画：音中さわき／原作：宮之みやこ

価格：792円

【ストーリー】

ひなたとの約束を果たすため、夜妖人の集落である「宵」を訪れた郁と昴。

彼女らと穏やかな時間を過ごしていたが、突然謎の陰陽師に襲撃され、郁が連れ去られてしまう…！

郁が目を覚ますと、そこは禁域・糸原の里だった ――

郁に優しく微笑みかける泰人の思惑とは一体…。

そして徐々に里のおぞましい全貌が明らかに…。

昴は郁を取り戻せるのか――！

スピラコミックス＜少女作品＞ 書店購入特典＆フェア情報

「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした」第3巻の書店購入特典

とらのあなで購入すると「書店限定イラストカード」がもらえる。

【とらのあな限定：両面イラストカード】

□とらのあなのページ

※特典の配布方法・配布時期は店舗によって異なります。

※特典はなくなり次第、配布終了となります。

「黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～」第3巻の書店購入特典＆フェア情報

対象書店にて購入すると、各書店限定の「イラストカード」、「イラストペーパー」などの特典が先着でもらえる。

【書店購入特典】

・未来屋書店：イラストペーパー

・紀伊國屋書店：イラストカード

・一部店舗対象：ミニイラストカード

※「恋するヒロイン応援フェア」特典の復刻となる。

特典の配布対象店舗については、「スピラ」公式HPニュースページで確認できる。

・まんが王：アクリルスタンド付きセット(有償)

※有償特典はアクリルスタンド+書籍のセット販売

・まんが王：イラストカード(無償)

・大垣書店：イラストペーパー

※特典の配布方法・配布時期は店舗によって異なります。

※特典はなくなり次第、配布終了となります。

フェア情報

・ステラワース：B2ポスター＆複製原画の抽選プレゼント

・タワーレコード渋谷店：ミニサイン色紙の抽選プレゼント

・ブックファースト新宿店：特設コーナーにて作家コメント入りフリーペーパーの配布

・まんが王：サイン本抽選(5月15日締切)

※有償特典アクリルスタンド付きセットのみ対象

※フェア状況は書店により異なります。各HP等でご確認ください。

スピラコミックス＜少年作品＞ 新刊情報

「勇者パーティから追い出された不遇職【罠士】、ユニークスキル【矢印】で最強になる」第1・2巻

漫画：たつひこ／原作：白石 有希

価格：各792円

【ストーリー】

不遇職のせいで追い出された冒険者は、ユニークスキルを携え成り上がる！

「だから貴方には……今日でパーティを抜けてもらうことにしました」

世界中にダンジョンが現れて40年。

S級冒険者パーティに所属する、景一郎は幼馴染から戦力不足という理由で追い出される。彼の職業【罠士】は自分から攻撃できないというハズレ職だったのだ。

冒険者生命を絶たれ絶望していた景一郎は、謎の少女と出会いユニークスキルを授かることに…！？

そのスキルは【矢印】――【罠士】の弱点を覆す最強のスキルだった。

もう一度冒険者への道を歩み始めた景一郎は、最強を目指し成り上がる！

スピラコミックス＜少年作品＞ 書店購入特典情報

「勇者パーティから追い出された不遇職【罠士】、ユニークスキル【矢印】で最強になる」第1・2巻の書店購入特典

対象作品を購入すると、書店共通の「イラストペーパー」がもらえる。

※特典の配布方法・配布時期は店舗によって異なります。

※特典はなくなり次第、配布終了となります。

電子書店フェア情報

紙コミックスの発売を記念して、電子書店では無料や割引などのお得なフェアが実施される。

・実施内容：「黒妖の花嫁」ほか単行本配信記念

・実施期間：5月18日（月）～ 5月31日（日）

・実施書店：コミックシーモア ほか電子書店

※施策期間・内容は実施書店により異なります。

・「黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～」

・「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした」

・「勇者パーティから追い出された不遇職【罠士】、ユニークスキル【矢印】で最強になる」

SNSキャンペーン情報

「黒妖の花嫁」紙コミックス3巻の発売を記念して、「直筆サイン入り！3巻イラストブロマイド」と「最大5000円分QUOカードPay」が当たるキャンペーンが実施される。

期間：5月18日（月）～5月31日（日）

【応募方法】

（1）スピラ公式Xアカウント「＠FG_spira」をフォロー。

（2）対象ツイートをリポスト。

（3）エントリー完了。

（4）さらに引用リポストに写真付きコミックGET報告でグッズ当選確率がUPする。