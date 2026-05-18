リクルートは大幅続伸、欧米中心にＨＲテクノロジー牽引で今期は最終益２５％増を計画　

リクルートホールディングス<6098.T>は大幅続伸している。前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４兆３００億円（前期比９．０％増）、最終利益予想は６２３０億円（同２５．４％増）としており、大幅な増収増益の見通しを好感した買いが集まっている。年間配当予想は中間・期末各１３円の合計２６円（前期は２５円）を見込む。想定為替レートは１ドル＝１５４円、１ユーロ＝１８２円、１豪ドル＝１１０円に設定した。



ＨＲテクノロジー事業が大幅な増収増益で業績を牽引する。Ｉｎｄｅｅｄ（インディード）上の追加機能を含む有料求人広告「Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ Ｊｏｂｓ」が米国や欧州及びその他地域で更に成長するとみる。２６年３月期は売上高が３兆６９７３億５１００万円（前の期比３．９％増）、最終利益が４９６９億１２００万円（同２１．６％増）だった。ＨＲテクノロジー事業が業績を押し上げた。米国では採用需要が停滞していたものの、平均単価が成長し増収で着地。欧州及びその他の売り上げも拡大した一方、日本では減収となった。



出所：MINKABU PRESS