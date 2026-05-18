キオクシアはＳ高カイ気配、４～６月期大幅増益予想をポジティブ視

キオクシアホールディングス<285A.T>がストップ高の水準となる５万１４５０円でカイ気配となった。前週末１５日の取引終了後に２６年３月期連結決算と２７年３月期第１四半期（４～６月期）の業績予想を公表した。４～６月期の売上高は前年同期比５．１倍の１兆７５００億円、最終利益は同約４８倍の８６９０億円を見込む。同社株は決算発表前に急落していたが、市場の期待値を上回る業績予想を示し、ポジティブ視された。



４～６月期はデータセンター向けの旺盛な需要が継続すると想定。売上高は前四半期の１～３月期との比較では７４．５％増、純利益は２．１倍となる。２７年３月期の中間配当予想は無配とした。期末配当予想は未定としている。



２６年３月期の売上高は前の期比３７．０％増の２兆３３７６億２８００万円、純利益は同２．０倍の５５４４億９０００万円となった。メモリー単価の上昇などを背景に、売上高と各利益は従来の予想レンジの上限を上回って着地した。このほか、同社は米国預託株式（ＡＤＳ）の米国の証券取引所への上場に向けた準備を行うことも公表した。



出所：MINKABU PRESS