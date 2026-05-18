東北鋼はＳ高カイ気配、大同特鋼が１株４４９１円でＴＯＢ◇

東北特殊鋼<5484.T>はストップ高カイ気配。前週末１５日取引終了後、３割強の株式を保有する筆頭株主の大同特殊鋼<5471.T>から非公開化を目的とするＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株４４９１円。これにサヤ寄せする格好となっている。



買い付け期間は５月１８日～６月２９日。光通信<9435.T>グループ、岡谷鋼機<7485.NG>、ＴＹＫ<5363.T>が保有する東北鋼株については、ＴＯＢ成立後に東北鋼が自社株買いを実施する形で取得する。なお、これを受けて東京証券取引所は１５日付で東北鋼株を監理銘柄（確認中）に指定した。



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出所：MINKABU PRESS