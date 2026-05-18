「凄まじい！ 北朝鮮が日本を涙に追い込む」６戦“36発”最多５度目の優勝。圧倒的な強さにアジア驚愕「息を呑むほど素晴らしかった」【U-17女子アジア杯】
圧倒的な強さで頂点に立った。
中国で開催されたU-17女子アジアカップは、北朝鮮の最多５度目の優勝で幕を閉じた。現地５月17日に行なわれた決勝戦で、北朝鮮は日本と対戦。絶対エースのユ・ジョンヒャンの４発とキム・ウォンシムの１得点で、５−１の大勝を収めた。
ホスト国メディア『勝迅体育』は「凄まじい！ 北朝鮮が日本を涙に追い込む アジアカップで６試合36得点を挙げて優勝」などと題した記事で、「北朝鮮の活躍は、まさに驚異的だった」と伝える。
「グループステージでは３試合すべてに勝利し、21ゴールという驚異的な得点数を記録。決勝トーナメントでは、準々決勝でタイを６−０で圧倒した」
準決勝では中国と激突。同メディアは「惜しくも２−４で敗れた」と自国チームの奮闘に触れつつ、「これは北朝鮮にとって、今大会における唯一の“僅差の勝利”でもあった」と指摘する。
ファイナルに関しては、「日本は中国に比べて明らかに劣るパフォーマンスを見せ、１−５の大敗を喫した」と振り返り、「これで北朝鮮は５度目の優勝。６試合で36得点を挙げ、失点はわずか３点だった」と記す。
また「背番号10、ユ・ジョンヒャンは一人で15ゴールを挙げた。準決勝ではハットトリック、決勝では４ゴールを記録した」とし、最後に「北朝鮮チームのパフォーマンスは、まさに息を呑むほど素晴らしかった」と賛辞を送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
中国で開催されたU-17女子アジアカップは、北朝鮮の最多５度目の優勝で幕を閉じた。現地５月17日に行なわれた決勝戦で、北朝鮮は日本と対戦。絶対エースのユ・ジョンヒャンの４発とキム・ウォンシムの１得点で、５−１の大勝を収めた。
ホスト国メディア『勝迅体育』は「凄まじい！ 北朝鮮が日本を涙に追い込む アジアカップで６試合36得点を挙げて優勝」などと題した記事で、「北朝鮮の活躍は、まさに驚異的だった」と伝える。
準決勝では中国と激突。同メディアは「惜しくも２−４で敗れた」と自国チームの奮闘に触れつつ、「これは北朝鮮にとって、今大会における唯一の“僅差の勝利”でもあった」と指摘する。
ファイナルに関しては、「日本は中国に比べて明らかに劣るパフォーマンスを見せ、１−５の大敗を喫した」と振り返り、「これで北朝鮮は５度目の優勝。６試合で36得点を挙げ、失点はわずか３点だった」と記す。
また「背番号10、ユ・ジョンヒャンは一人で15ゴールを挙げた。準決勝ではハットトリック、決勝では４ゴールを記録した」とし、最後に「北朝鮮チームのパフォーマンスは、まさに息を呑むほど素晴らしかった」と賛辞を送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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