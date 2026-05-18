「凄まじい！ 北朝鮮が日本を涙に追い込む」６戦“36発”最多５度目の優勝。圧倒的な強さにアジア驚愕「息を呑むほど素晴らしかった」【U-17女子アジア杯】

「凄まじい！ 北朝鮮が日本を涙に追い込む」６戦“36発”最多５度目の優勝。圧倒的な強さにアジア驚愕「息を呑むほど素晴らしかった」【U-17女子アジア杯】