Number_i、米名門音楽レーベルAtlantic Recordsとの契約を発表「僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみ」

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Number_iが、世界的なスターを数多く輩出してきたアメリカの名門音楽レーベルAtlantic Recordsと、レーベル契約を締結したことを発表した。

■すでにアメリカでの楽曲制作にも着手

Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッドツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・シーラン、ブルーノ・マーズ、ロゼといった世界のトップスターを擁するレーベル。この歴史あるラインナップにNumber_iが名を連ねることになる。

メンバーは今春、ロサンゼルスにあるAtlantic Records本社を訪れ、すでにアメリカでの楽曲制作にも着手しているとのこと。あらたなフェーズに突入した彼らがどのような楽曲を届けるのか期待が高まる。

PHOTO BY David Dickenson

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