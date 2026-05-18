Number_i、米名門音楽レーベルAtlantic Recordsとの契約を発表「僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみ」
Number_iが、世界的なスターを数多く輩出してきたアメリカの名門音楽レーベルAtlantic Recordsと、レーベル契約を締結したことを発表した。
■すでにアメリカでの楽曲制作にも着手
Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッドツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・シーラン、ブルーノ・マーズ、ロゼといった世界のトップスターを擁するレーベル。この歴史あるラインナップにNumber_iが名を連ねることになる。
メンバーは今春、ロサンゼルスにあるAtlantic Records本社を訪れ、すでにアメリカでの楽曲制作にも着手しているとのこと。あらたなフェーズに突入した彼らがどのような楽曲を届けるのか期待が高まる。
PHOTO BY David Dickenson
■Number_i コメント
今回、アメリカのレーベルAtlantic Recordsと契約させていただきました。
Atlantic Recordsと共に僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみです！
僕たちの楽曲が多くの人たちに届けられるよう頑張ります。
今後とも応援よろしくお願いします！
■関連リンク
Number_i OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/number_i