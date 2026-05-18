BE:FIRSTデビュー5周年記念アルバムリリース＆ドームツアー開催決定！自身初のスタジアムライブで発表
BE:FIRSTが、5月16・17日に東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催し、2日間で約10万人を動員。
2日目の公演にて、デビュー5周年を記念し、11月にオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースすること、2027年1月よりドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』を開催することを発表した。
■ドームツアーは東京・福岡・埼玉の日程が明らかに
チケットが一般発売開始からわずか3分でソールドアウトするなど、BE:FIRSTの勢いを象徴する初のスタジアムライブとなった本公演では、フルオーケストラとバックダンサーを迎えたスペシャルなライブ演出に挑戦。「Boom Boom Back」「Mainstream」「夢中」といった代表曲から、デビュー曲「Gifted.」、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」「Rondo」まで、新旧を織り交ぜたセットリストを、壮大なサウンドスケープとダイナミックなステージングで披露。6人の表現力、圧巻のダンス、繊細なボーカルワーク、熱量あふれるラップパフォーマンスが融合し、BE:FIRSTのあらたなフェーズを体現するライブとなった。
各音楽配信サービスでは、本公演のセットリストをまとめたプレイリストも公開中。
公演中には、デビュー5周年を記念し、11月に4枚目のオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースすること、そして2027年1月よりドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』を開催することを発表。ドームツアーでは、東京・福岡・埼玉での公演開催が明らかとなったほか、「and more」と、さらなる追加発表を予感させる演出も。アルバムのリリースを含め、今後の展開にも大きな期待が高まる。
■ツアー情報
『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』
[2027年]
01/11（月・祝） 東京・東京ドーム
01/12（火） 東京・東京ドーム
02/13（土） 福岡・みずほPayPayドーム福岡
02/14（日） 福岡・みずほPayPayドーム福岡
03/06（土） 埼玉・ベルーナドーム
03/07（日） 埼玉・ベルーナドーム
and more…
■リリース情報
2026.05.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Rondo」
2026.05.06 ON SALE
SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」
2026.07.01 ON SALE
SINGLE「Missing」
2026.11月 ON SALE
ALBUM『BE:4U』
■関連リンク
『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』特設サイト
https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/
『【SETLIST】BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』プレイリストURL
https://BEFIRST.lnk.to/StadiumLive2026
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/