18日10時現在の日経平均株価は前週末比235.61円（-0.38％）安の6万1173.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は448、値下がりは1073、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は114.24円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が66.78円、アドテスト <6857>が50.69円、豊田通商 <8015>が34.29円、ダイキン <6367>が29.33円と続いている。



プラス寄与度トップはキオクシア <285A>で、日経平均を164.26円押し上げている。次いでリクルート <6098>が136.97円、テルモ <4543>が86.89円、日産化 <4021>が12.91円、フジクラ <5803>が12.27円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位はサービスで、以下、海運、精密機器、鉱業と続く。値下がり上位には輸送用機器、繊維、建設が並んでいる。



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