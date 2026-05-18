5月18日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

熊本市の最高気温は33℃の予想で、今日で5日連続の真夏日となりそうです。今年初の真夏日を観測してから、連日真夏日となっています。阿蘇市乙姫も31℃、人吉市も33℃、菊池市や山鹿市、甲佐町なども33℃まで上がりそうで、7月下旬並みの暑さとなります。朝から日中にかけての気温の変化も大きく、急激に暑さが厳しくなりますので、万全の熱中症対策をしてください。

明日以降の天気

明日は、晴れのち曇りで、雨も降りそうです。午前中は晴れますが、午後になると県の南部から雨が降るところがあり、夕方から夜は雨が降るところが多くなってきそうです。

明後日、水曜日以降は、くもりや雨の日が続く見込みで、今週の中で安定して晴れるのは今日だけとなりそうです。

明子のささやき

今日は大分県の日田で35℃の猛暑日の予想が出ています。県内でも、山鹿、菊池、このあたりは特に気温が上がりそうで、34℃ぐらいまで上がる可能性もあります。昨日、阿蘇市乙姫と高森町で5月の観測史上最高を記録しました。今日はさらに記録を更新するという可能性もありそうです。急激に暑くなってきたので体調管理に気をつけてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。