敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。5打数3安打2打点と活躍し、10-1で勝利したチームに貢献した。試合中、大谷は外野のほうに笑顔を向けるシーンがいくつかあったが、視線の先には誰がいたのか。

初回、大谷は中前打で出塁。一塁ベース上で、中堅方向に笑顔を見せるシーンがあった。センターで打球を処理した、盟友マイク・トラウトと何やらやりとりしていたようだ。

エンゼルス時代に苦楽を共にしたスーパースター。この日は試合前に抱擁し、言葉を交わした。チームは別々になっても、絆は変わらないようだ。

カメラもとらえたこの場面。MLB公式インスタグラムでも「ショウヘイはマイク・トラウトと楽しんでいて…チームメートのことをすっかり忘れていた」と紹介。トラウトの方を気にするあまり、味方ベンチにリアクションすることを忘れていた様子を伝えた。

米ファンも「彼はエンゼルスが恋しいのね」「トラウトをLA（ドジャース）に連れて来て」「ショウヘイは嬉しそうだね。エンゼルスファンとしては、マイクを牢獄から解放してあげて欲しい」「敬意を示している」「この2人が一緒にプレーしたらって想像してみて」「ショウヘイ・オオタニはこれからもずっと“名場面”を作り続けるだろう。友情も永遠に続く！！！」などと和んでいた。



（THE ANSWER編集部）