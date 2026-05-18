“ジーンズ”だけじゃない！【ZARA】春夏コーデが垢抜ける♡「優秀デニムアイテム」

今シーズンも人気継続中のデニムアイテム。使い勝手が良いジーンズに手が伸びがちですが、周りと差をつけるならアイテムのバリエーションを増やしてみて。今回は、春夏コーデに取り入れたい【ZARA（ザラ）】のジャケットとスカートをご紹介します。ZARAらしいセンスが光るデニムアイテムを味方に、ワンランク上のおしゃれを楽しみませんか。

季節の変わり目に頼れるデニムジャケット

【ZARA】「Z1975 ハイネックデニムボンバージャケット」\7,990（税込）

寒暖差が激しい季節の変わり目にちょうどいいデニムジャケット。フロントの大きなフラップポケットが、コーデにアクセントを添えてくれます。スタンドネックでマニッシュな雰囲気に着こなしたり、襟を寝かせてラフに仕上げたり、気分に合わせたアレンジを楽しんで。裾がキュッと絞ってあるので、ボリュームのあるボトムスとも好相性です。

コーデが華やぐフリルスカート

【ZARA】「Z1975フリルデニムミディスカート」\7,990（税込）

アシンメトリーのフリルデザインが目を引くデニムスカート。裾にかけて広がるシルエットが女性らしく、きれいめ派の人も取り入れやすい1枚です。ラップスカート風になっており、シャレ見えしながら動きやすさも確保。すっきりとしたウエストまわりで、タックインスタイルもサマになりそう。Tシャツと合わせたカジュアルコーデはもちろん、フェミニンなブラウスで甘めに振るのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。