山梨県で田んぼで泥だらけになるこの時期、恒例のイベントが開催されました。

【映像】田植え前の田んぼを使った綱引き大会の様子

山梨県韮崎市では、田植え前の田んぼを使った綱引き大会が開かれました。このイベントは今年のコメの豊作を願い、田植え前の時期に毎年開催されています。

参加者ら「（Q.普通のグラウンドでやるのと違う？）全然違います。でも気持ちいいです。ドロドロで、水の中でやっているのが面白いです」「（Q.やってみてどうでした？）面白い。痛かったよね」「（Q.泥の感触は？）完全に足を取られました。埋もれていくよね」

綱引き競技の合間には、ビーチフラッグならぬ「田んぼフラッグ」も行われ、参加者たちは勢いよく泥に飛び込んで、旗を奪い合っていました。

参加者ら「途中まで絶対いけると思っていたんですけど、最後やっぱり詰めが甘いのか、余裕でいたらあのザマなんで」「走りにくいですね、いっぱい泥が飛んできて。でも泥なので痛くないので、思いっきり飛び込みました」

イベントには、山梨県内外からおよそ60人が参加しました。

優勝賞品のコメの獲得を目指して泥だらけになりながら懸命に綱を引っ張り合っていました。（ANNニュース）