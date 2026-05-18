MOMOKA、HANAは「ちゃんみなさんも含めて、親友」 ソロ初表紙
7人組ガールズグループ・HANAのMOMOKAが、20日発売のファッション誌『ハーパーズ バザー』7・8月合併号（ハースト婦人画報）の表紙を飾る。
【ソロカット】メジャーデビュー1周年！大きく花開いたHANA
日本中に“ノノガ旋風”を巻き起こしたオーディション番組『No No Girls』を経て、HANAとしてデビューしてから1年。唯一無二の低音ボイスと華のあるパフォーマンスで輝きを放つMOMOKAが、ルイ・ヴィトンの最新コレクションをまとい、待望のソロカバーで登場する。
「デビュー初期までは楽観的でポジティブ、いい意味で深く考えないところが自分の長所だと言っていましたが、今は真逆。ちゃんみなさんに、特にMOMOKAは最悪の事態を想定して行動するのがいいとアドバイスしていただいたこともあって、自分の中で熟考した上で動くようになりました」と話すMOMOKA。HANAについては「人生をともにする仲間であり、家族。プライベートでも大親友だと思っています。どうしてきょうはこんなにうれしそうなのか、逆に落ち込んでいるのか、メンバー同士がほぼ確実に分かるくらいの仲の良さです。誰にも話せなかったこともメンバーだけには話せる。こんなにも心を許し合える空間があるということがとても幸せです。ちゃんみなさんも含めて、親友が7人もいるってすごくないですか？」と思いを語った。
同誌編集長・松田麻衣子氏は「多くのエンタメが完成されたスターを好み正解テンプレが追いかけてくる世界で、未完成なHANAを見つけられたこと。画面の中のあの人も自分と同じように揺れている。それを知ることが自分でいていい理由になりました。なぜならわたしたちにとってノノガは情報ではなくて、リアルな体験そのものだったから。ひとりの女の子に誰かがつけた、望まなかった足かせをほかの誰かがまるごと外してくれた。人と人のつながりほどかけがえのないものがあるかと、胸を打たれます」とコメントを寄せた。
【ソロカット】メジャーデビュー1周年！大きく花開いたHANA
日本中に“ノノガ旋風”を巻き起こしたオーディション番組『No No Girls』を経て、HANAとしてデビューしてから1年。唯一無二の低音ボイスと華のあるパフォーマンスで輝きを放つMOMOKAが、ルイ・ヴィトンの最新コレクションをまとい、待望のソロカバーで登場する。
同誌編集長・松田麻衣子氏は「多くのエンタメが完成されたスターを好み正解テンプレが追いかけてくる世界で、未完成なHANAを見つけられたこと。画面の中のあの人も自分と同じように揺れている。それを知ることが自分でいていい理由になりました。なぜならわたしたちにとってノノガは情報ではなくて、リアルな体験そのものだったから。ひとりの女の子に誰かがつけた、望まなかった足かせをほかの誰かがまるごと外してくれた。人と人のつながりほどかけがえのないものがあるかと、胸を打たれます」とコメントを寄せた。