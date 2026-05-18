日産「エルグランド」16年ぶりフルモデルチェンジ　e‑POWER第3世代搭載、ブランド復活の起爆剤に

経営再建計画中の日産が、16年ぶりに、主力の高級ミニバンを全面刷新します。

日産自動車が公開したのは、16年ぶりのフルモデルチェンジとなる新型「エルグランド」です。

新型「エルグランド」は、日産独自のハイブリッドシステム、「e-POWER（イーパワー）」の第3世代を搭載し、高い静粛性と広い車内空間を実現しています。

日産自動車 新型「エルグランド」開発責任者・一野健人さんは、「車内で過ごす時間において、プライベート性はとても大切です。親しい方との会話が、静かな室内でスムーズにできることを重視しています」と話しました。

日産は先週発表した決算で、2026年度は新型車の投入やコスト削減の効果により、200億円の最終黒字となる見通しを示しています。

エスピノーサ社長は、新型「エルグランド」について、「重要なモデルで、この車によってブランド力を復活させたい」と意気込みを強調しました。

新型「エルグランド」は、2026年の夏に国内での発売を予定していて、経営再建を進める日産の原動力となるかが注目されます。