モデルの永岡怜子（38）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

「お気に入りのネモフィラ衣装…」と題し、水色のネモフィラの花がデザインされたビキニ水着姿をアップした。

「先日のご利益ありそうなお写真の投稿が伸びてフォロワー73000名様を突破いたしました いよいよグラビア復帰後の目標にしていた フォロワー10万名様が見えてきました 10万名様を突破いたしますと活動の幅がぐぐっと広がり、色々と営業しやすくもなるので引き続きいいねやコメントで盛り上げてくださると嬉しいです」とつづり、胸の谷間や腰のくびれが際立つショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「素晴らしいスタイル」「ナイスボディー」「ウエストが綺麗」「チャーミング」「くびれ、腹筋の縦のライン、ばっちり」「とってもえちえちダイナマイトボディ」「No1グラビア女王」「最高な体」などのコメントが寄せられている。

永岡は埼玉県出身。10年に芸能界デビュー。18年に1st写真集「anemone」を発売。女優としても19年の映画「グラグラ」で初主演。20年3月に鍼灸（しんきゅう）師の資格取得を発表。同月に写真集「Period」発売後、引退を宣言して鍼灸師に。22年3月に復活し、4冊目の写真集「それから」を発売。23年11月にYouTubeチャンネル「怜子さんはお酒が好き」を開設。25年4月にも写真集「したたる」を発売。趣味は人体・女体の研究、ひとり呑み、競輪。特技は美容鍼灸、東洋医学的体質診断。身長158センチ。スリーサイズはB88−W58−H88センチ。バストはGカップ。血液型O。