お笑いコンビ、にゃんこスターのアンゴラ村長が17日、インスタグラムを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告し、自ら制作した本の発売を発表した。

アンゴラ村長は「今日で32才になりました！ 私お誕生日おめでとうございます！」と、誕生日を迎えたことを報告した。

そして「一昨年と去年の誕生日は写真集を出して大変ありがたいことに3万部ほど売れましたが… 今年はもう写真集は出さないので自分で本を作ってみました！ 自力の62ページ！」と伝え「32も好きなことを死ぬ気で頑張りますのでどうぞよろしく頼みます」と呼びかけた。

続けて「あ、あとすみません！ 1枚目の写真むちゃくちゃキレイにツヤツヤなめらかになってますがこれ本になるとちょうど良いのでそこは許してください！ 誕生日に免じて！ すみません！ 頼みます！」とつづり、デコルテ際立つグラビアショットを公開した。

そして自分で作った本「にゃんこのスターになる夢」の内容をつづり、「そしてなにより…！ この本のもろもろは1人で作ったんですが…！ 表紙と裏表紙、そして最初と最後のエピソードはプロのカメラマンさん＆スタイリストさん＆メイクさんをお雇いすることに成功しました！」と説明し「おかげさまでこの本の格といいますか、本物っぽさが何段階もグッと上がりました！ 本当にありがとうございました！」と感謝を記した。

この投稿に「誕生日おめでとう」「なんて美しいの！」「せくしー」などのコメントが寄せられている。