住宅価格が上がり続けていると聞きますが、今後もさらに高騰する可能性は高いのでしょうか？ 数年待った方がよいか、今買うべきなのか悩んでいます。

住宅価格が上昇している主な理由

住宅価格が上昇している背景には、複数の要因があります。特に大きいのは、建築費の上昇です。

近年は、木材や鉄骨、セメントなどの資材価格が上がっています。さらに、人手不足の影響で建築現場の人件費も上昇しており、住宅を建てるコストそのものが高くなっています。その結果、新築住宅の販売価格も上がりやすくなっています。

また、低金利も住宅価格を押し上げる要因の一つです。住宅ローン金利が低いと、毎月の返済負担を抑えやすくなるため、住宅を購入する人が増えます。需要が高まることで、人気エリアを中心に価格が上昇しやすくなります。

特に東京都心部や駅近エリアでは、土地そのものが不足しています。需要に対して供給が少ないため、価格が下がりにくい状況が続いています。

さらに、海外投資家による不動産購入も価格上昇の一因です。日本の不動産は海外と比べるとまだ割安と考えられている地域もあり、投資目的で購入されるケースがあります。このような資金流入によって、都市部の価格が押し上げられることがあります。



今後も住宅価格は上がり続ける可能性がある？

今後も住宅価格が上がり続けるかどうかは、エリアによって差が出る可能性があります。

例えば、人口が増えている都市部や再開発が進む地域では、今後も価格が高止まりする可能性があります。特に駅近物件や利便性の高いエリアは人気が集中しやすく、大きく値下がりしにくい傾向があります。

一方で、人口減少が進む地方エリアでは、価格上昇が限定的な地域もあります。空き家が増えている地域では、将来的に価格が下落する可能性もあるため注意が必要です。

また、今後の金利動向も重要です。現在は低金利の環境ですが、将来的に住宅ローン金利が上がる可能性があります。金利が上がると、同じ借入額でも毎月の返済額が増えるため、購入できる人が減り、価格上昇が落ち着くケースがあります。

ただし、「数年待てば必ず安くなる」と断言することはできません。過去を振り返ると、価格下落が予想されていた局面でも、結果的にさらに上昇したケースもあります。そのため、単純に価格だけを見て待つ判断をすると、購入タイミングを逃す可能性があります。



数年待つべきか、今買うべきかを判断するポイント

住宅購入を考える際は、「価格が下がるかどうか」だけでなく、自分のライフプランに合っているかを重視することが大切です。

例えば、子どもの入学や転勤、結婚など、住環境を早めに整えたい事情がある場合は、無理に待つ必要がないケースもあります。数年間家賃を払い続けると、その分の支出も積み重なります。特に都市部では家賃が高いため、購入を見送っている期間の住居費負担も考慮する必要があります。

また、現在の低金利を活用できる点も見逃せません。住宅価格が多少高くても、金利が低ければ総返済額を抑えられる場合があります。反対に、住宅価格が下がっても金利が上昇すると、結果的に負担が増える可能性があります。

ただし、無理な予算で購入するのは避けましょう。住宅購入後には、固定資産税や修繕費、管理費などの負担も発生します。特にマンションでは、将来的に修繕積立金が上がるケースもあるため、購入後の支出まで含めて資金計画を立てることが重要です。

もし今すぐ購入するか迷っている場合は、希望エリアの価格推移を確認しながら、住宅ローンの事前審査を受けてみるのもおすすめです。実際に借入可能額を把握すると、現実的な判断がしやすくなります。



住宅購入は「価格」だけでなく将来設計で考えることが大切

住宅価格は今後も一定期間、高値圏で推移する可能性があります。ただし、エリアや金利状況によって動きは異なるため、「必ず上がる」「必ず下がる」と断言することはできません。

そのため、住宅購入を考える際は、価格の予想だけに頼るのではなく、自分や家族の将来設計に合っているかを重視することが大切です。今後の収入や働き方、子育て環境などを含めて検討することで、後悔の少ない選択につながります。

住宅は単なる資産ではなく、長く暮らす生活の基盤です。市場の動きに振り回されすぎず、自分にとって無理のないタイミングを見極めながら、納得できる住まい選びを進めていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー