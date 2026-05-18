ファミリーマートは、任天堂のNintendo Switch 2用アクション「ヨッシーとフカシギの図鑑」の発売に合わせたキャンペーンを5月19日から、全国のファミリーマート約16,400店にて順次実施する。

本キャンペーンは、ヨッシーをテーマにしたもので、対象商品の購入でキャンペーン限定デザインの「オリジナル豆皿」がもらえる企画や、対象商品を購入して応募すると抽選でグッズが当たるキャンペーン、「ヨッシーとフカシギの図鑑」のダウンロードカード購入で応募できる「ヨッシーの特別なぬいぐるみ」抽選プレゼント企画など、盛りだくさんの内容で展開される。

□キャンペーン詳細ページ

オリジナルデザインのヨッシーの豆皿がもらえる！ さらにファミペイでぬいぐるみのセットなども当たる

キャンペーン期間：5月19日10時～6月1日

※景品が無くなり次第終了

期間中、全国のファミリーマートにて対象商品を2品購入ごとに、キャンペーンオリジナルデザインの豆皿4種のうち、いずれか1個がもらえる。さまざまな表情の色違いのヨッシーがデザインされた、毎日使いたくなるデザインとなっている。

オリジナル豆皿（全4種）※画像はイメージ

ファミペイスタンプキャンペーン

実施期間

・キャンペーン期間：5月19日～6月1日

・応募期間：5月19日～6月5日

期間中、「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。スタンプを5個ためてコースを選んで応募すると、抽選でヨッシーのぬいぐるみや立体パズルのセットが、合計40名に当たる。

ぬいぐるみ8色セット：20名 <スタンプ5個で応募>

「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION ぬいぐるみ AC03 ヨッシー (S) 8色セット」※画像はイメージ

クムクムパズル8色セット：20名 <スタンプ5個で応募>

「クムクムパズル KM-122 ヨッシー 8色セット」※画像はイメージ

※対象商品※

以下の販促物がついた商品が対象商品。

「ヨッシーとフカシギの図鑑」のダウンロードカードを購入すると、抽選で150名に「おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク」が当たるキャンペーン開催！

実施期間

・キャンペーン期間：6月1日まで

・応募期限：6月2日23時59分

期間中、「ヨッシーとフカシギの図鑑」のダウンロードカードを購入し、特設サイトで応募すると、抽選で150名に「おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク」が当たる。

□「ファミリーマート『ヨッシーとフカシギの図鑑』ダウンロードカードキャンペーン」のページ

【対象商品】

・ NintendoSwitch2ダウンロードカード「ヨッシーとフカシギの図鑑」：6,980円

【景品詳細】

・おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク

「ヨッシー」グッズも販売！

本キャンペーンにあわせて、「ヨッシー」のさまざまなグッズが店頭販にて売される。なお販売展開店舗情報などの詳細は下記特設ページにて確認できる。

□キャラクターくじ・エンタメ雑貨などの特設ページ

スーパーマリオ クムクムパズル ヨッシー各種

価格：2,090円

販売開始日：5月20日

発売地域：全国約250店舗

販売元：エンスカイ

さまざまな形をしたパズルピースを組み合わせていく立体パズル。崩してもう一度遊んだり、部屋のインテリアとして飾っても楽しめる。

【商品種類】

・スーパーマリオ クムクムパズル【ヨッシー】KM-122

・スーパーマリオ クムクムパズル【ピンクヨッシー】KM-123

・スーパーマリオ クムクムパズル【みずいろヨッシー】KM-127

サイズ（約）：55×105×60mm（幅×高さ×奥行）

スーパーマリオ バスボール

価格：528円

販売開始日：5月20日

発売地域：全国約500店舗

販売元：サンアート

「スーパーマリオ」のゲームに登場する、ヨッシーのマスコット入りバスボール。ヨッシーのタマゴ型のバスボールで、バスボールが溶けると、中からマスコットがひとつ出てくる。サイズは約110×140×54mm（幅×高さ×奥行）。

スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION 各種

価格：1,980円

販売開始日：5月20日

発売地域：全国約500店舗

販売元：三英貿易

細部までこだわったふわふわな手触りのぬいぐるみシリーズ。ヨッシー・ピンクヨッシー・みずいろヨッシーの3色展開で、サイズは約135×200×155mm（幅×高さ×奥行）。

※一部の店舗では取り扱いがない場合があります。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※店舗によって発売日が異なります。

「Nintendo Store」アプリのGPSチェックインで、ファミリーマート限定デザインの壁紙がもらえる！

任天堂のスマートフォン向けアプリ「Nintendo Store」で、キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を行なうと、限定デザインの壁紙が贈られる。

□「Nintendo Store」でのGPSチェックインについて

(C) Nintendo

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