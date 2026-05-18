NBAは17日（日本時間18日）、今季の最優秀選手（MVP）にサンダーのシェイ・ギルジャスアレクサンダー（27）を選出した。「SGA」ことギルジャスアレクサンダーは2季連続の受賞となった。

MVPの複数回受賞は史上18人目で、2季連続は史上14人目。現役選手の連続受賞はナゲッツのニコラ・ヨキッチ、バックスのヤニス・アデトクンボ、ウォリアーズのステフィン・カリー、レイカーズのレブロン・ジェームズ（連続受賞はキャバリアーズ、ヒート時代）に次いで5人目となった。引退したマイケル・ジョーダン（ブルズなど）ら9人は全員が殿堂入りしている。

MVPの投票で、ギルジャスアレクサンダーは1位票83を集めて939点を獲得。2位はヨキッチで634点、3位はスパーズのビクター・ウェンバンヤマで569点だった。ギルジャスアレクサンダー率いるサンダーは18日（同19日）開幕の西カンファレンス決勝で、ウェンバンヤマのスパーズと対戦する。

今季のギルジャスアレクサンダーはリーグ全体2位の1試合平均31.1得点、6.6アシスト、4.3リバウンドをマーク。フィールドゴール（FG）成功率はキャリアハイの55.3パーセントだった。また、今季はリーグの「クラッチプレーヤー・オブ・ジ・イヤー」にも選出。レギュラータイムまたは延長戦の残り5分での5点差以内における得点（クラッチ）は、175点でリーグ最多だった。