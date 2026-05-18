元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子（３１）が、１８日までに自身のＳＮＳを更新。夫でバスケットボール日本代表の渡辺雄太（千葉Ｊ）との写真を披露した。

インスタグラムに「２０２５−２０２６ シーズン お疲れさまでした」と書き始め、妊娠中の久慈のお腹に渡辺が優しく手を添える夫婦ショットを載せた久慈。「妊娠から出産まで、忘れられない特別なシーズンになりました。出産の直前まで会場に足を運んで応援していたのも今では最高の思い出です笑」とつづり、かなり大きくなったお腹で試合観戦する様子や生まれたばかりの第１子の写真もアップしている。

この投稿にフォロワーからは「可愛くて素敵なお母さん」「ｂａｂｙちゃんかわいすぎです」「なんて小さくて可愛いの」「久慈ちゃんとてもステキ〜」などのコメントが寄せられている。

久慈は青学大卒業後の１７年４月にフジテレビに入社。同局の新人女性アナウンサーが冠番組を務める「○○パン」シリーズの１０代目に起用され「クジパン」の愛称で親しまれた。２２年４月末日で退社し、同年５月にプロバスケットボールの当時ＮＢＡＮＢＡトロント・ラプターズに所属していた渡邊雄太（３１、現Ｂリーグ・千葉ジェッツ）と結婚。今年の元日にインスタグラムで第１子妊娠、４月１３日に出産を報告した。