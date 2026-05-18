水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 5月18日〜24日の運勢
大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。
⾃分のうさぎタイプを知る
誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢快眠＋軽い運動で生活リズムを整えて。
22日はリラックスデーに
体の声に耳を傾けて、心地よい生活リズムを整えましょう。夜は早めにスマホを手放し、深く眠れる環境づくりを意識してみて。ストレッチや少し長めの散歩で代謝を上げるのも効果的です。22日はリラックスすると吉。こまめな深呼吸で体の緊張をゆるめ、ゆっくり湯船に浸かって元気をチャージ！
顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。
柔軟でフレンドリーロップイヤーの今週の運勢“これまで”にこだわらないで。
新しい視点で流れを変えよう
最近「どうも調子が出ない」「どこか噛み合わない」と感じるなら、思いきってやり方を見直してみましょう。これまでとは違うアプローチやツールを試してみると、意外な突破口が見つかりそう。人間関係は、相手が何を求めているかを想像すると気づきが増えるはず。23日は強い思い込みが判断を鈍らせる日。柔軟さを忘れずに。ロップイヤーの基本性格
垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。
親切・明るい・わかりやすいアンゴラうさぎの今週の運勢手を広げるより足元固めを。
かなえたい希望は言葉に
今、自分がいる場所で、力を発揮しやすい運気です。目の前のことに集中できるので成果を出しやすく、身近な人との信頼もていねいに育てていけるでしょう。さらにアピール力も上昇しているので、 心に描いている夢や目標は思いきって言葉にしてみて。 応援してくれる仲間との出会いも期待できそう。アンゴラうさぎの基本性格
モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。
独自の着眼点が光るウーリーうさぎの今週の運勢順調な運気。
慣れていることほどていねいに
運気の流れがスムーズで、物事が順調に進んでいくときですが、うっかりミスが増える暗示も。慣れていること、ルーティン化していることほど一つ一つていねいに確認を。特に勢いが強まる18日は、進みすぎていることの見直しと調整をしっかりと。そうすることで、6月も自由に活躍できそうです。ウーリーうさぎの基本性格
小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。
包容力抜群な人気者フレミッシュジャイアントの今週の運勢“近い未来”へと意識を向けて。
経済面の改善にも着手
少し先へと意識を向けると、いいアイディアが浮かぶとき。夏の予定を立てたり、下半期の仕切り直しを考えたりすると◎。お金の使い方やため方を見直すのもおすすめ。19日は好きと思えることや、挑戦したいことが見つかりやすい日。小さなひらめきは、ステップアップのきっかけに！フレミッシュジャイアントの基本性格
うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。
器用で順応性も抜群野うさぎの今週の運勢「なんか気になる」と感じた相手がラッキーパーソン。
縁をつないで
人とのつながりが広がりやすいときです。個性的な人、自分とは違った視点を持つ人、笑いのツボがいっしょの人は、あなたの世界を広げるきっかけを与えてくれる可能性大。その人を通じて、有益な情報やチャンスが舞い込む可能性も。20日に自然体で話せた相手は、この先頼れる味方になってくれそう。野うさぎの基本性格
野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。
行動力があり逆境に強いレッキスの今週の運勢やりすぎ、欲張りすぎていることの調整を。
問題の妥協点も見つかる
一度立ち止まって現状確認を。やることを抱え込みすぎていないか、勢いまかせで動いていないかを見直すと、状況が改善。こじれていた問題も歩み寄れるポイントが見つかりそう。18日は生活が変わっても、これまで継続してきたことを簡単にあきらめないで。体にいい小さなルーティンも維持しましょう。レッキスの基本性格
スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。
美意識&向上心が高いホトうさぎの今週の運勢小さなやさしさが、大きな幸運を引き寄せる！
「だれかのために」という思いが幸運を呼びます。頼まれごとが増えたり、予想外の役割が回ってきたりしますが、それがきっかけで評価が上がり、思わぬ成果につながることも。また、これまで興味のなかった分野に夢中になれて充実する一方、19日は遊びすぎると、6月に響く可能性があるのでほどほどに。ホトうさぎの基本性格
ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。
人懐っこく自由気ままヒマラヤンの今週の運勢再始動のタイミング。
テンポよく動き、上昇する流れに乗ろう
これまでなかなか動き出さなかったことに進展が起こりやすく、いい流れに乗れるタイミング。新しいことを始めるのにも◎なので、小さなことでもいいのでチャレンジしてみて。23日はグループ行動が吉。いろいろな人の言葉が刺激になりそう。ヒマラヤンの基本性格
白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。
コツコツタイプの努力家ネザーランドドワーフの今週の運勢次のステージへの道が開かれる。
やりたいことを行動に移して
これまで準備してきたことを形にしていきましょう。かるくウォーミングアップするような気持ちで、ゆるやかに進めると◎。やりたいことがまだ見つからない人は、24日にひとりで静かに過ごす時間をつくって。心の奥に眠っていた願いが浮かび上がってくるはずです。ネザーランドドワーフの基本性格
小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。
水晶玉子
占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。
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