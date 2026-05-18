“ヒアルロン酸の魔術師”紀田基邦、白衣を脱ぎ捨て大胆カットに挑戦 “イケメン医師”1st写真集発売が決定
“ヒアルロン酸の魔術師”として知られる美容外科医・紀田基邦氏が、1st写真集『Love Yourself』を7月17日に発売する。SNS総フォロワー約30万人を抱える“イケメン医師”が、白衣を脱ぎ捨てた大胆カットや自身の美容遍歴を収録した1冊となる。
紀田氏はTHE BEAUTE CLINIC院長として活動し、ヒアルロン酸注入を軸にした美容医療で支持を集める存在。Instagramの発信でも注目を集め、美容医療の知識や「自分を愛することが美しさの本質」という考え方を発信してきた。
【別カット】イケメン！紀田基邦1st写真集『Love Yourself』
初写真集『Love Yourself』は、そんな紀田の価値観や人生観を凝縮した作品となる。タイトルには、自身が大切にしてきた「自分を愛することが美しさの本質」という思いを込めた。作品では、医師としての象徴でもある白衣を脱ぎ、全編私服で撮影に挑戦。日常の延長線上にある自然体の姿に加え、鍛え上げた肉体美を見せる大胆なカットも収録した。
また、SNSでも話題となった過去の姿から現在に至るまでの変化や、美容整形を含むメンテナンスについても赤裸々に明かす。自身の“整形レシピ”も初公開し、美容外科医としての知識だけでなく、変化の裏側や内面の葛藤にも踏み込んだ内容になっているという。
紀田氏は写真集発売について「まさか自分が写真集を出すなんて、夢にも思っていなかった」と告白。「医者である自分が写真集なんて、きっと調子に乗っていると思われるんじゃないか」と迷いがあったことを明かしつつ、「喜んでもらえる人がいるなら挑戦してみよう、自分にしかできないことをやりたいと思った」と挑戦の理由を語った。
さらに「自分を好きになれない人に、もっと自分を愛してほしい」と作品に込めた思いを説明。「今回この写真集を通じて自分と向き合い、初めて本当の自分を好きになることができた」と振り返っている。
写真集の予約受付は5月18日午前10時からスタート。発売を記念し、蔦屋書店オンラインで特典チケット付き写真集を購入した人を対象に、紀田氏にとって初となる「刊行記念トークショー＆お渡し会」も東京と大阪で開催される。
紀田氏はTHE BEAUTE CLINIC院長として活動し、ヒアルロン酸注入を軸にした美容医療で支持を集める存在。Instagramの発信でも注目を集め、美容医療の知識や「自分を愛することが美しさの本質」という考え方を発信してきた。
初写真集『Love Yourself』は、そんな紀田の価値観や人生観を凝縮した作品となる。タイトルには、自身が大切にしてきた「自分を愛することが美しさの本質」という思いを込めた。作品では、医師としての象徴でもある白衣を脱ぎ、全編私服で撮影に挑戦。日常の延長線上にある自然体の姿に加え、鍛え上げた肉体美を見せる大胆なカットも収録した。
また、SNSでも話題となった過去の姿から現在に至るまでの変化や、美容整形を含むメンテナンスについても赤裸々に明かす。自身の“整形レシピ”も初公開し、美容外科医としての知識だけでなく、変化の裏側や内面の葛藤にも踏み込んだ内容になっているという。
紀田氏は写真集発売について「まさか自分が写真集を出すなんて、夢にも思っていなかった」と告白。「医者である自分が写真集なんて、きっと調子に乗っていると思われるんじゃないか」と迷いがあったことを明かしつつ、「喜んでもらえる人がいるなら挑戦してみよう、自分にしかできないことをやりたいと思った」と挑戦の理由を語った。
さらに「自分を好きになれない人に、もっと自分を愛してほしい」と作品に込めた思いを説明。「今回この写真集を通じて自分と向き合い、初めて本当の自分を好きになることができた」と振り返っている。
写真集の予約受付は5月18日午前10時からスタート。発売を記念し、蔦屋書店オンラインで特典チケット付き写真集を購入した人を対象に、紀田氏にとって初となる「刊行記念トークショー＆お渡し会」も東京と大阪で開催される。