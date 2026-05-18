はてなが続伸、芳文社が「ＧｉｇａＶｉｅｗｅｒ ｆｏｒ Ｗｅｂ」を採用 はてなが続伸、芳文社が「ＧｉｇａＶｉｅｗｅｒ ｆｏｒ Ｗｅｂ」を採用

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はてな<3930.T>が続伸している。前週末１５日の取引終了後に、自社開発したマンガビューワ「ＧｉｇａＶｉｅｗｅｒ ｆｏｒ Ｗｅｂ」が、芳文社（東京都文京区）の新マンガサイト「まんがタイムＳｑｕａｒｅ」に採用されたと発表しており、好材料視されている。



「まんがタイムＳｑｕａｒｅ」は５月１５日に公開したサイトで、芳文社による「ＧｉｇａＶｉｅｗｅｒ ｆｏｒ Ｗｅｂ」の採用は、「コミックトレイル」に続き２例目となる。また、サイト公開にあたって、はてなはビューワの提供のほかサイトデザイン、サービス企画、サイト開発を担当。更にビューワに掲載する広告の運用にも取り組み、サービスのマネタイズを支援する。



出所：MINKABU PRESS