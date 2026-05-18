エアトリはＳ高、２６年９月期業績予想の拡大と自社株買い発表を好感

エアトリ<6191.T>が続急伸しストップ高の７６９円に買われている。前週末１５日の取引終了後に、２６年９月期の業績予想を上方修正するとともに、上限を２５０万株（自己株式を除く発行済み株数の１０．９８％）、または１７億４０００万円とする自社株買いを発表したことが好感されている。



２６年９月期連結業績予想について、売上高は従来予想の３４０億円（前期比２０．９％増）を据え置きつつ、営業利益を１０億円から１５億円（同４８．４％減）に上方修正した。エアトリ旅行事業の成長鈍化があるものの、エアトリ旅行事業に続く各事業セグメントがそれぞれ好調に推移していることが要因としている。また、自社株買いの取得期間は５月１８日から９月３０日までとしており、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を含む市場買い付けにより取得する。



同時に発表した３月中間期決算は、売上高１７７億３９００万円（前年同期比３５．５％増）、営業利益２５億５００万円（同６３．２％増）だった。Ｍ＆Ａや資本・業務提携５件で事業ポートフォリオを拡大したことが寄与した。



出所：MINKABU PRESS