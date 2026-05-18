テルモ<4543.T>がマドを開けて急伸。同社は前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比９．５％増の１兆２３９０億円、最終利益予想は同２１．６％増の１６５３億円を計画する。２ケタ増益でかつ連続最高益更新の予想を示し、評価されたようだ。



既存事業の成長が継続するほか、価格改定や前年の一時費用のはく落もあって、利益を押し上げる。昨年に買収を完了したＯｒｇａｎＯｘ社の事業も収益拡大に貢献する。今期の年間配当予想は前期比６円増配の３６円とした。２６年３月期の売上高は前の期比９．２％増の１兆１３１８億７７００万円、最終利益は同１６．２％増の１３５９億１４００万円だった。



出所：MINKABU PRESS