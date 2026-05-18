18日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比50.4％増の852億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同52.9％増の596億円となっている。



個別では業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <379A> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> など9銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ＥＴＦ <1496> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ｉシェアーズ米国債２０年超ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2621> 、ＮＺＡＭ 上場投信 米国債 ７－１０ <2090> など34銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> が7.25％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が5.74％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が5.64％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が4.97％高、ＳＭＴ ＥＴＦ カーボン・エフィシェント日本株 <2642> が4.44％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は10.58％安、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> は3.15％安と大幅に下落している。



日経平均株価が373円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金365億7500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金306億4800万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が62億2200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が32億4900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が31億3700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が29億2600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が28億3500万円の売買代金となっている。



株探ニュース