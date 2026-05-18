―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.5　田岡化 <4113>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比6.7％増の20.9億円に伸びたが、27年3月期は前期比83.3％減の3.5億円に大きく落ち込む見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<177A> コージンＢ 　　東Ｇ 　 -34.33 　　5/15　本決算　　　-56.76
<6994> 指月電 　　　　東Ｓ 　 -19.80 　　5/15　本決算　　　 -2.06
<7800> アミファ 　　　東Ｓ 　 -19.77 　　5/15　　上期　　　192.42
<3691> デジプラ 　　　東Ｇ 　 -19.09 　　5/15　　上期　　　　赤拡
<4113> 田岡化 　　　　東Ｓ 　 -18.95 　　5/15　本決算　　　-83.30

<9610> ウィルソンＷ 　東Ｓ 　 -18.42 　　5/15　本決算　　　　　－
<5591> アヴィレン 　　東Ｇ 　 -18.30 　　5/15　　　1Q　　　-40.74
<7819> 粧美堂 　　　　東Ｓ 　 -18.29 　　5/15　　上期　　　 56.77
<5125> ファインズ 　　東Ｇ 　 -18.24 　　5/15　　　3Q　　　-65.64
<4125> 三和油化工業 　東Ｓ 　 -17.31 　　5/15　本決算　　　 -4.76

<9791> ビケンテクノ 　東Ｓ 　 -16.59 　　5/15　本決算　　　-27.57
<7091> リビングＰＦ 　東Ｇ 　 -16.56 　　5/15　本決算　　　 10.39
<9557> エアクロ 　　　東Ｇ 　 -16.31 　　5/15　　　3Q　　　　赤転
<4169> エネチェンジ 　東Ｇ 　 -15.77 　　5/15　本決算　　　　黒転
<4240> クラスター 　　東Ｓ 　 -15.57 　　5/15　本決算　　　-53.94

<554A> バトンズ 　　　東Ｇ 　 -15.53 　　5/15　本決算　　　　5.99
<3323> レカム 　　　　東Ｓ 　 -15.48 　　5/15　　上期　　　　赤転
<8105> ＢＴＣＪＰＮ 　東Ｓ 　 -15.45 　　5/15　本決算　　　　　－
<4579> ラクオリア 　　東Ｇ 　 -15.41 　　5/15　　　1Q　　　　赤転
<286A> ユカリア 　　　東Ｇ 　 -15.10 　　5/15　　　1Q　　　-92.96

<3417> 大木ヘルス 　　東Ｓ 　 -15.02 　　5/15　本決算　　　　　－
<3299> ムゲンＥ 　　　東Ｓ 　 -14.91 　　5/15　　　1Q　　　-72.48
<9553> マイクロアド 　東Ｇ 　 -14.73 　　5/15　　上期　　　 84.38
<5983> イワブチ 　　　東Ｓ 　 -14.35 　　5/15　本決算　　　-30.58
<6039> 動物高度医療 　東Ｇ 　 -14.10 　　5/15　本決算　　　　6.83

<7887> 南プラ 　　　　東Ｓ 　 -13.66 　　5/15　本決算　　　-26.45
<4492> ゼネテック 　　東Ｓ 　 -13.56 　　5/15　本決算　　　-20.02
<2173> 博展 　　　　　東Ｇ 　 -13.29 　　5/15　　　1Q　　　-52.22
<2351> ＡＳＪ 　　　　東Ｓ 　 -12.94 　　5/15　本決算　　　　　－
<4512> わかもと 　　　東Ｓ 　 -12.72 　　5/15　本決算　　　-21.88

<2586> フルッタ 　　　東Ｇ 　 -12.50 　　5/15　本決算　　　 19.05
<6144> 西部電機 　　　東Ｓ 　 -12.45 　　5/15　本決算　　　　2.75
<5621> ヒューマンＴ 　東Ｇ 　 -12.28 　　5/15　本決算　　　 11.86
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 　東Ｓ 　 -12.12 　　5/15　本決算　　　-14.09
<7325> アイリック 　　東Ｇ 　 -11.97 　　5/15　　　3Q　　　　6.11

<9467> アルファＰ 　　東Ｇ 　 -11.58 　　5/15　本決算　　　　6.49
<6912> 菊水ＨＤ 　　　東Ｓ 　 -11.52 　　5/15　本決算　　　　1.32
<5923> 高田機 　　　　東Ｓ 　 -11.46 　　5/15　本決算　　　　黒転
<6647> 森尾電 　　　　東Ｓ 　 -11.28 　　5/15　本決算　　　-48.34
<5210> 日山村硝 　　　東Ｓ 　 -11.26 　　5/15　本決算　　　-49.86

<298A> ＧＶＡテック 　東Ｇ 　 -11.21 　　5/15　　　1Q　　　　赤縮
<3726> フォーシーズ 　東Ｓ 　 -11.20 　　5/15　　上期　　　　赤拡
<4170> カイゼン 　　　東Ｇ 　 -11.11 　　5/15　　　1Q　　　　赤転
<5868> ロココ 　　　　東Ｓ 　 -10.78 　　5/15　　　1Q　　　-54.37
<7902> ソノコム 　　　東Ｓ 　 -10.76 　　5/15　本決算　　　-43.36

<253A> ＥＴＳ・Ｇ 　　東Ｓ 　 -10.51 　　5/15　　上期　　　 90.59
<6138> ダイジェト 　　東Ｓ 　 -10.49 　　5/15　本決算　　　-49.05
<4261> アジアＱ 　　　東Ｇ 　 -10.47 　　5/15　　　1Q　　　-19.79
<1435> ロボホーム 　　東Ｓ 　 -10.33 　　5/15　　　1Q　　　-70.18
<6699> ダイヤＨＤ 　　東Ｓ 　 -10.26 　　5/15　本決算　　　-81.37

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース