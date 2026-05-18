決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … バトンズ、ＢＴＣＪＰＮ、フルッタ (5月15日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.5 田岡化 <4113>
26年3月期の連結経常利益は前の期比6.7％増の20.9億円に伸びたが、27年3月期は前期比83.3％減の3.5億円に大きく落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<177A> コージンＢ 東Ｇ -34.33 5/15 本決算 -56.76
<6994> 指月電 東Ｓ -19.80 5/15 本決算 -2.06
<7800> アミファ 東Ｓ -19.77 5/15 上期 192.42
<3691> デジプラ 東Ｇ -19.09 5/15 上期 赤拡
<4113> 田岡化 東Ｓ -18.95 5/15 本決算 -83.30
<9610> ウィルソンＷ 東Ｓ -18.42 5/15 本決算 －
<5591> アヴィレン 東Ｇ -18.30 5/15 1Q -40.74
<7819> 粧美堂 東Ｓ -18.29 5/15 上期 56.77
<5125> ファインズ 東Ｇ -18.24 5/15 3Q -65.64
<4125> 三和油化工業 東Ｓ -17.31 5/15 本決算 -4.76
<9791> ビケンテクノ 東Ｓ -16.59 5/15 本決算 -27.57
<7091> リビングＰＦ 東Ｇ -16.56 5/15 本決算 10.39
<9557> エアクロ 東Ｇ -16.31 5/15 3Q 赤転
<4169> エネチェンジ 東Ｇ -15.77 5/15 本決算 黒転
<4240> クラスター 東Ｓ -15.57 5/15 本決算 -53.94
<554A> バトンズ 東Ｇ -15.53 5/15 本決算 5.99
<3323> レカム 東Ｓ -15.48 5/15 上期 赤転
<8105> ＢＴＣＪＰＮ 東Ｓ -15.45 5/15 本決算 －
<4579> ラクオリア 東Ｇ -15.41 5/15 1Q 赤転
<286A> ユカリア 東Ｇ -15.10 5/15 1Q -92.96
<3417> 大木ヘルス 東Ｓ -15.02 5/15 本決算 －
<3299> ムゲンＥ 東Ｓ -14.91 5/15 1Q -72.48
<9553> マイクロアド 東Ｇ -14.73 5/15 上期 84.38
<5983> イワブチ 東Ｓ -14.35 5/15 本決算 -30.58
<6039> 動物高度医療 東Ｇ -14.10 5/15 本決算 6.83
<7887> 南プラ 東Ｓ -13.66 5/15 本決算 -26.45
<4492> ゼネテック 東Ｓ -13.56 5/15 本決算 -20.02
<2173> 博展 東Ｇ -13.29 5/15 1Q -52.22
<2351> ＡＳＪ 東Ｓ -12.94 5/15 本決算 －
<4512> わかもと 東Ｓ -12.72 5/15 本決算 -21.88
<2586> フルッタ 東Ｇ -12.50 5/15 本決算 19.05
<6144> 西部電機 東Ｓ -12.45 5/15 本決算 2.75
<5621> ヒューマンＴ 東Ｇ -12.28 5/15 本決算 11.86
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 東Ｓ -12.12 5/15 本決算 -14.09
<7325> アイリック 東Ｇ -11.97 5/15 3Q 6.11
<9467> アルファＰ 東Ｇ -11.58 5/15 本決算 6.49
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ -11.52 5/15 本決算 1.32
<5923> 高田機 東Ｓ -11.46 5/15 本決算 黒転
<6647> 森尾電 東Ｓ -11.28 5/15 本決算 -48.34
<5210> 日山村硝 東Ｓ -11.26 5/15 本決算 -49.86
<298A> ＧＶＡテック 東Ｇ -11.21 5/15 1Q 赤縮
<3726> フォーシーズ 東Ｓ -11.20 5/15 上期 赤拡
<4170> カイゼン 東Ｇ -11.11 5/15 1Q 赤転
<5868> ロココ 東Ｓ -10.78 5/15 1Q -54.37
<7902> ソノコム 東Ｓ -10.76 5/15 本決算 -43.36
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 東Ｓ -10.51 5/15 上期 90.59
<6138> ダイジェト 東Ｓ -10.49 5/15 本決算 -49.05
<4261> アジアＱ 東Ｇ -10.47 5/15 1Q -19.79
<1435> ロボホーム 東Ｓ -10.33 5/15 1Q -70.18
<6699> ダイヤＨＤ 東Ｓ -10.26 5/15 本決算 -81.37
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.5 田岡化 <4113>
26年3月期の連結経常利益は前の期比6.7％増の20.9億円に伸びたが、27年3月期は前期比83.3％減の3.5億円に大きく落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<177A> コージンＢ 東Ｇ -34.33 5/15 本決算 -56.76
<6994> 指月電 東Ｓ -19.80 5/15 本決算 -2.06
<7800> アミファ 東Ｓ -19.77 5/15 上期 192.42
<3691> デジプラ 東Ｇ -19.09 5/15 上期 赤拡
<4113> 田岡化 東Ｓ -18.95 5/15 本決算 -83.30
<9610> ウィルソンＷ 東Ｓ -18.42 5/15 本決算 －
<5591> アヴィレン 東Ｇ -18.30 5/15 1Q -40.74
<7819> 粧美堂 東Ｓ -18.29 5/15 上期 56.77
<5125> ファインズ 東Ｇ -18.24 5/15 3Q -65.64
<4125> 三和油化工業 東Ｓ -17.31 5/15 本決算 -4.76
<9791> ビケンテクノ 東Ｓ -16.59 5/15 本決算 -27.57
<7091> リビングＰＦ 東Ｇ -16.56 5/15 本決算 10.39
<9557> エアクロ 東Ｇ -16.31 5/15 3Q 赤転
<4169> エネチェンジ 東Ｇ -15.77 5/15 本決算 黒転
<4240> クラスター 東Ｓ -15.57 5/15 本決算 -53.94
<554A> バトンズ 東Ｇ -15.53 5/15 本決算 5.99
<3323> レカム 東Ｓ -15.48 5/15 上期 赤転
<8105> ＢＴＣＪＰＮ 東Ｓ -15.45 5/15 本決算 －
<4579> ラクオリア 東Ｇ -15.41 5/15 1Q 赤転
<286A> ユカリア 東Ｇ -15.10 5/15 1Q -92.96
<3417> 大木ヘルス 東Ｓ -15.02 5/15 本決算 －
<3299> ムゲンＥ 東Ｓ -14.91 5/15 1Q -72.48
<9553> マイクロアド 東Ｇ -14.73 5/15 上期 84.38
<5983> イワブチ 東Ｓ -14.35 5/15 本決算 -30.58
<6039> 動物高度医療 東Ｇ -14.10 5/15 本決算 6.83
<7887> 南プラ 東Ｓ -13.66 5/15 本決算 -26.45
<4492> ゼネテック 東Ｓ -13.56 5/15 本決算 -20.02
<2173> 博展 東Ｇ -13.29 5/15 1Q -52.22
<2351> ＡＳＪ 東Ｓ -12.94 5/15 本決算 －
<4512> わかもと 東Ｓ -12.72 5/15 本決算 -21.88
<2586> フルッタ 東Ｇ -12.50 5/15 本決算 19.05
<6144> 西部電機 東Ｓ -12.45 5/15 本決算 2.75
<5621> ヒューマンＴ 東Ｇ -12.28 5/15 本決算 11.86
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 東Ｓ -12.12 5/15 本決算 -14.09
<7325> アイリック 東Ｇ -11.97 5/15 3Q 6.11
<9467> アルファＰ 東Ｇ -11.58 5/15 本決算 6.49
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ -11.52 5/15 本決算 1.32
<5923> 高田機 東Ｓ -11.46 5/15 本決算 黒転
<6647> 森尾電 東Ｓ -11.28 5/15 本決算 -48.34
<5210> 日山村硝 東Ｓ -11.26 5/15 本決算 -49.86
<298A> ＧＶＡテック 東Ｇ -11.21 5/15 1Q 赤縮
<3726> フォーシーズ 東Ｓ -11.20 5/15 上期 赤拡
<4170> カイゼン 東Ｇ -11.11 5/15 1Q 赤転
<5868> ロココ 東Ｓ -10.78 5/15 1Q -54.37
<7902> ソノコム 東Ｓ -10.76 5/15 本決算 -43.36
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 東Ｓ -10.51 5/15 上期 90.59
<6138> ダイジェト 東Ｓ -10.49 5/15 本決算 -49.05
<4261> アジアＱ 東Ｇ -10.47 5/15 1Q -19.79
<1435> ロボホーム 東Ｓ -10.33 5/15 1Q -70.18
<6699> ダイヤＨＤ 東Ｓ -10.26 5/15 本決算 -81.37
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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