決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 岡本硝子、ＡＩメカ、大黒屋 (5月15日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7375> リファバスＧ 東Ｇ +26.80 5/15 3Q 61.48
<3551> ダイニック 東Ｓ +25.60 5/15 本決算 17.98
<6822> 大井電気 東Ｓ +23.40 5/15 本決算 -4.73
<319A> 技術承継機構 東Ｇ +20.83 5/15 1Q 254.80
<3976> シャノン 東Ｇ +20.16 5/15 1Q －
<6579> ログリー 東Ｇ +18.18 5/15 本決算 赤縮
<9554> エイビック 東Ｇ +16.83 5/15 上期 39.00
<4011> ヘッドウォ 東Ｇ +16.63 5/15 1Q 黒転
<6840> ＡＫＩＢＡ 東Ｓ +16.23 5/15 本決算 －
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ +12.88 5/15 本決算 12.29
<6993> 大黒屋 東Ｓ +12.37 5/15 本決算 黒転
<7161> じもとＨＤ 東Ｓ +12.35 5/15 本決算 26.62
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東Ｇ +12.35 5/15 3Q 19.26
<160A> アズパートナ 東Ｓ +12.15 5/15 本決算 10.02
<6614> シキノＨＴ 東Ｓ +12.06 5/15 本決算 黒転
<7162> アストマクス 東Ｓ +11.37 5/15 本決算 －
<6092> エンバイオＨ 東Ｓ +10.79 5/15 本決算 -33.67
<7707> ＰＳＳ 東Ｇ +10.73 5/15 3Q 黒転
<3683> サイバーリン 東Ｓ +9.98 5/15 1Q 103.41
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ +9.67 5/15 本決算 0.57
<9245> リベロ 東Ｇ +9.50 5/15 1Q 90.78
<6096> レアジョブ 東Ｓ +9.47 5/15 本決算 －
<3652> ＤＭＰ 東Ｇ +9.09 5/15 本決算 黒転
<7746> 岡本硝子 東Ｓ +8.60 5/15 本決算 黒転
<3133> 海帆 東Ｇ +8.57 5/15 本決算 －
<7932> ニッピ 東Ｓ +8.53 5/15 本決算 -2.52
<150A> ＪＳＨ 東Ｇ +8.53 5/15 本決算 黒転
<5255> モンラボ 東Ｇ +8.42 5/15 1Q 黒転
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ +8.37 5/15 3Q 18513.64
<6433> ヒーハイスト 東Ｓ +7.87 5/15 本決算 黒転
<287A> 黒田グループ 東Ｓ +7.77 5/15 本決算 6.92
<4499> スピー 東Ｓ +7.46 5/15 上期 赤転
<8929> 青山財産 東Ｓ +7.04 5/15 1Q 33.24
<9159> ＷＴＯＫＹＯ 東Ｇ +6.98 5/15 3Q 111.52
<6145> ＮＩＴＴＯＫ 東Ｓ +6.61 5/15 本決算 -7.14
<6597> ＨＰＣシス 東Ｇ +6.42 5/15 3Q 24.79
<4375> セーフィー 東Ｇ +6.30 5/15 1Q 黒転
<3173> コミニックス 東Ｓ +6.20 5/15 本決算 8.49
<2323> ｆｏｎｆｕｎ 東Ｓ +6.12 5/15 本決算 64.94
<6960> フクダ電 東Ｓ +6.12 5/15 本決算 -6.73
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ +6.10 5/15 本決算 10.42
<7266> 今仙電機 東Ｓ +6.03 5/15 本決算 31.95
<5998> アドバネクス 東Ｓ +6.00 5/15 本決算 -10.65
<477A> スタートＬ 東Ｇ +5.98 5/15 本決算 27.01
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 東Ｇ +5.81 5/15 1Q 298.57
<8147> トミタ 東Ｓ +5.74 5/15 本決算 21.15
<8104> クワザワＨＤ 東Ｓ +5.71 5/15 本決算 6.19
<7376> ＢＣＣ 東Ｇ +5.70 5/15 上期 赤拡
<3277> サンセイラン 東Ｓ +5.61 5/15 1Q 9.67
<6545> ＩＩＦ 東Ｇ +5.19 5/15 本決算 15.45
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7375> リファバスＧ 東Ｇ +26.80 5/15 3Q 61.48
<3551> ダイニック 東Ｓ +25.60 5/15 本決算 17.98
<6822> 大井電気 東Ｓ +23.40 5/15 本決算 -4.73
<319A> 技術承継機構 東Ｇ +20.83 5/15 1Q 254.80
<3976> シャノン 東Ｇ +20.16 5/15 1Q －
<6579> ログリー 東Ｇ +18.18 5/15 本決算 赤縮
<9554> エイビック 東Ｇ +16.83 5/15 上期 39.00
<4011> ヘッドウォ 東Ｇ +16.63 5/15 1Q 黒転
<6840> ＡＫＩＢＡ 東Ｓ +16.23 5/15 本決算 －
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ +12.88 5/15 本決算 12.29
<6993> 大黒屋 東Ｓ +12.37 5/15 本決算 黒転
<7161> じもとＨＤ 東Ｓ +12.35 5/15 本決算 26.62
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東Ｇ +12.35 5/15 3Q 19.26
<160A> アズパートナ 東Ｓ +12.15 5/15 本決算 10.02
<6614> シキノＨＴ 東Ｓ +12.06 5/15 本決算 黒転
<7162> アストマクス 東Ｓ +11.37 5/15 本決算 －
<6092> エンバイオＨ 東Ｓ +10.79 5/15 本決算 -33.67
<7707> ＰＳＳ 東Ｇ +10.73 5/15 3Q 黒転
<3683> サイバーリン 東Ｓ +9.98 5/15 1Q 103.41
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ +9.67 5/15 本決算 0.57
<9245> リベロ 東Ｇ +9.50 5/15 1Q 90.78
<6096> レアジョブ 東Ｓ +9.47 5/15 本決算 －
<3652> ＤＭＰ 東Ｇ +9.09 5/15 本決算 黒転
<7746> 岡本硝子 東Ｓ +8.60 5/15 本決算 黒転
<3133> 海帆 東Ｇ +8.57 5/15 本決算 －
<7932> ニッピ 東Ｓ +8.53 5/15 本決算 -2.52
<150A> ＪＳＨ 東Ｇ +8.53 5/15 本決算 黒転
<5255> モンラボ 東Ｇ +8.42 5/15 1Q 黒転
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ +8.37 5/15 3Q 18513.64
<6433> ヒーハイスト 東Ｓ +7.87 5/15 本決算 黒転
<287A> 黒田グループ 東Ｓ +7.77 5/15 本決算 6.92
<4499> スピー 東Ｓ +7.46 5/15 上期 赤転
<8929> 青山財産 東Ｓ +7.04 5/15 1Q 33.24
<9159> ＷＴＯＫＹＯ 東Ｇ +6.98 5/15 3Q 111.52
<6145> ＮＩＴＴＯＫ 東Ｓ +6.61 5/15 本決算 -7.14
<6597> ＨＰＣシス 東Ｇ +6.42 5/15 3Q 24.79
<4375> セーフィー 東Ｇ +6.30 5/15 1Q 黒転
<3173> コミニックス 東Ｓ +6.20 5/15 本決算 8.49
<2323> ｆｏｎｆｕｎ 東Ｓ +6.12 5/15 本決算 64.94
<6960> フクダ電 東Ｓ +6.12 5/15 本決算 -6.73
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ +6.10 5/15 本決算 10.42
<7266> 今仙電機 東Ｓ +6.03 5/15 本決算 31.95
<5998> アドバネクス 東Ｓ +6.00 5/15 本決算 -10.65
<477A> スタートＬ 東Ｇ +5.98 5/15 本決算 27.01
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 東Ｇ +5.81 5/15 1Q 298.57
<8147> トミタ 東Ｓ +5.74 5/15 本決算 21.15
<8104> クワザワＨＤ 東Ｓ +5.71 5/15 本決算 6.19
<7376> ＢＣＣ 東Ｇ +5.70 5/15 上期 赤拡
<3277> サンセイラン 東Ｓ +5.61 5/15 1Q 9.67
<6545> ＩＩＦ 東Ｇ +5.19 5/15 本決算 15.45
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース