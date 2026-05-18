―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7375> リファバスＧ 　東Ｇ 　 +26.80 　　5/15　　　3Q　　　 61.48
<3551> ダイニック 　　東Ｓ 　 +25.60 　　5/15　本決算　　　 17.98
<6822> 大井電気 　　　東Ｓ 　 +23.40 　　5/15　本決算　　　 -4.73
<319A> 技術承継機構 　東Ｇ 　 +20.83 　　5/15　　　1Q　　　254.80
<3976> シャノン 　　　東Ｇ 　 +20.16 　　5/15　　　1Q　　　　　－

<6579> ログリー 　　　東Ｇ 　 +18.18 　　5/15　本決算　　　　赤縮
<9554> エイビック 　　東Ｇ 　 +16.83 　　5/15　　上期　　　 39.00
<4011> ヘッドウォ 　　東Ｇ 　 +16.63 　　5/15　　　1Q　　　　黒転
<6840> ＡＫＩＢＡ 　　東Ｓ 　 +16.23 　　5/15　本決算　　　　　－
<3489> フェイスＮＷ 　東Ｓ 　 +12.88 　　5/15　本決算　　　 12.29

<6993> 大黒屋 　　　　東Ｓ 　 +12.37 　　5/15　本決算　　　　黒転
<7161> じもとＨＤ 　　東Ｓ 　 +12.35 　　5/15　本決算　　　 26.62
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 　東Ｇ 　 +12.35 　　5/15　　　3Q　　　 19.26
<160A> アズパートナ 　東Ｓ 　 +12.15 　　5/15　本決算　　　 10.02
<6614> シキノＨＴ 　　東Ｓ 　 +12.06 　　5/15　本決算　　　　黒転

<7162> アストマクス 　東Ｓ 　 +11.37 　　5/15　本決算　　　　　－
<6092> エンバイオＨ 　東Ｓ 　 +10.79 　　5/15　本決算　　　-33.67
<7707> ＰＳＳ 　　　　東Ｇ 　 +10.73 　　5/15　　　3Q　　　　黒転
<3683> サイバーリン 　東Ｓ　　 +9.98 　　5/15　　　1Q　　　103.41
<9782> ＤＭＳ 　　　　東Ｓ　　 +9.67 　　5/15　本決算　　　　0.57

<9245> リベロ 　　　　東Ｇ　　 +9.50 　　5/15　　　1Q　　　 90.78
<6096> レアジョブ 　　東Ｓ　　 +9.47 　　5/15　本決算　　　　　－
<3652> ＤＭＰ 　　　　東Ｇ　　 +9.09 　　5/15　本決算　　　　黒転
<7746> 岡本硝子 　　　東Ｓ　　 +8.60 　　5/15　本決算　　　　黒転
<3133> 海帆 　　　　　東Ｇ　　 +8.57 　　5/15　本決算　　　　　－

<7932> ニッピ 　　　　東Ｓ　　 +8.53 　　5/15　本決算　　　 -2.52
<150A> ＪＳＨ 　　　　東Ｇ　　 +8.53 　　5/15　本決算　　　　黒転
<5255> モンラボ 　　　東Ｇ　　 +8.42 　　5/15　　　1Q　　　　黒転
<6227> ＡＩメカ 　　　東Ｓ　　 +8.37 　　5/15　　　3Q　　18513.64
<6433> ヒーハイスト 　東Ｓ　　 +7.87 　　5/15　本決算　　　　黒転

<287A> 黒田グループ 　東Ｓ　　 +7.77 　　5/15　本決算　　　　6.92
<4499> スピー 　　　　東Ｓ　　 +7.46 　　5/15　　上期　　　　赤転
<8929> 青山財産 　　　東Ｓ　　 +7.04 　　5/15　　　1Q　　　 33.24
<9159> ＷＴＯＫＹＯ 　東Ｇ　　 +6.98 　　5/15　　　3Q　　　111.52
<6145> ＮＩＴＴＯＫ 　東Ｓ　　 +6.61 　　5/15　本決算　　　 -7.14

<6597> ＨＰＣシス 　　東Ｇ　　 +6.42 　　5/15　　　3Q　　　 24.79
<4375> セーフィー 　　東Ｇ　　 +6.30 　　5/15　　　1Q　　　　黒転
<3173> コミニックス 　東Ｓ　　 +6.20 　　5/15　本決算　　　　8.49
<2323> ｆｏｎｆｕｎ 　東Ｓ　　 +6.12 　　5/15　本決算　　　 64.94
<6960> フクダ電 　　　東Ｓ　　 +6.12 　　5/15　本決算　　　 -6.73

<6777> ｓａｎｔｅｃ 　東Ｓ　　 +6.10 　　5/15　本決算　　　 10.42
<7266> 今仙電機 　　　東Ｓ　　 +6.03 　　5/15　本決算　　　 31.95
<5998> アドバネクス 　東Ｓ　　 +6.00 　　5/15　本決算　　　-10.65
<477A> スタートＬ 　　東Ｇ　　 +5.98 　　5/15　本決算　　　 27.01
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 　東Ｇ　　 +5.81 　　5/15　　　1Q　　　298.57

<8147> トミタ 　　　　東Ｓ　　 +5.74 　　5/15　本決算　　　 21.15
<8104> クワザワＨＤ 　東Ｓ　　 +5.71 　　5/15　本決算　　　　6.19
<7376> ＢＣＣ 　　　　東Ｇ　　 +5.70 　　5/15　　上期　　　　赤拡
<3277> サンセイラン 　東Ｓ　　 +5.61 　　5/15　　　1Q　　　　9.67
<6545> ＩＩＦ 　　　　東Ｇ　　 +5.19 　　5/15　本決算　　　 15.45

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース