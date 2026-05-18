決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … みずほＦＧ、荏原、エーザイ (5月15日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4275> カーリット 東Ｐ -15.41 5/15 本決算 -12.12
<6118> アイダ 東Ｐ -14.97 5/15 本決算 4.62
<4887> サワイＧＨＤ 東Ｐ -14.84 5/15 本決算 82.16
<6369> トヨカネツ 東Ｐ -14.67 5/15 本決算 7.78
<3150> グリムス 東Ｐ -14.17 5/15 本決算 8.77
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ -12.29 5/15 本決算 23.32
<3865> 北越コーポ 東Ｐ -12.26 5/15 本決算 -64.51
<8584> ジャックス 東Ｐ -11.96 5/15 本決算 -45.70
<6615> ＵＭＣエレ 東Ｐ -11.86 5/15 本決算 -45.80
<5074> テスＨＤ 東Ｐ -11.38 5/15 3Q 1009.78
<7868> 広済堂ＨＤ 東Ｐ -11.13 5/15 本決算 5.01
<3694> オプティム 東Ｐ -10.94 5/15 本決算 －
<3901> Ｍラインズ 東Ｐ -10.84 5/15 1Q -5.56
<8585> オリコ 東Ｐ -10.81 5/15 本決算 3.85
<9247> ＴＲＥＨＤ 東Ｐ -10.42 5/15 本決算 -70.16
<4462> 石原ケミ 東Ｐ -9.12 5/15 本決算 -3.61
<6951> 日電子 東Ｐ -9.06 5/15 本決算 -8.42
<4112> 保土谷 東Ｐ -9.00 5/15 本決算 -21.95
<6995> 東海理 東Ｐ -8.78 5/15 本決算 -24.58
<5471> 大同特鋼 東Ｐ -8.57 5/15 本決算 -6.16
<8252> 丸井Ｇ 東Ｐ -8.47 5/15 本決算 3.17
<4914> 高砂香 東Ｐ -7.55 5/15 本決算 20.91
<7181> かんぽ生命 東Ｐ -7.43 5/15 本決算 -8.07
<8411> みずほＦＧ 東Ｐ -7.36 5/15 本決算 －
<4523> エーザイ 東Ｐ -7.33 5/15 本決算 45.10
<4839> ＷＯＷＯＷ 東Ｐ -7.10 5/15 本決算 -56.06
<7414> 小野建 東Ｐ -7.08 5/15 本決算 31.61
<6036> ＫｅｅＰｅｒ 東Ｐ -6.73 5/15 3Q -19.90
<6247> 日阪製 東Ｐ -6.54 5/15 本決算 -0.55
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ -6.52 5/15 本決算 －
<3153> 八洲電機 東Ｐ -6.39 5/15 本決算 7.57
<7383> ネットプロ 東Ｐ -6.36 5/15 本決算 20.93
<1833> 奥村組 東Ｐ -6.35 5/15 本決算 -18.22
<8153> モスフード 東Ｐ -6.27 5/15 本決算 -19.80
<9672> 東競馬 東Ｐ -5.64 5/15 1Q -0.61
<3291> 飯田ＧＨＤ 東Ｐ -5.48 5/15 本決算 6.18
<8364> 清水銀 東Ｐ -5.33 5/15 本決算 21.25
<3835> ｅＢＡＳＥ 東Ｐ -5.28 5/15 本決算 9.07
<7874> レック 東Ｐ -5.06 5/15 本決算 -5.17
<3036> アルコニクス 東Ｐ -4.81 5/15 本決算 11.77
<8253> クレセゾン 東Ｐ -4.64 5/15 本決算 －
<6140> 旭ダイヤ 東Ｐ -4.57 5/15 本決算 13.57
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ -4.55 5/15 本決算 -22.17
<6361> 荏原 東Ｐ -4.50 5/15 1Q 16.69
<8091> ニチモウ 東Ｐ -4.39 5/15 本決算 19.28
<3661> エムアップ 東Ｐ -4.35 5/15 本決算 －
<7246> プレス工 東Ｐ -4.32 5/15 本決算 -18.01
<4097> 高圧ガス 東Ｐ -4.07 5/15 本決算 0.70
<6465> ホシザキ 東Ｐ -4.07 5/15 1Q 11.04
<6430> ダイコク電 東Ｐ -4.07 5/15 本決算 -53.21
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4275> カーリット 東Ｐ -15.41 5/15 本決算 -12.12
<6118> アイダ 東Ｐ -14.97 5/15 本決算 4.62
<4887> サワイＧＨＤ 東Ｐ -14.84 5/15 本決算 82.16
<6369> トヨカネツ 東Ｐ -14.67 5/15 本決算 7.78
<3150> グリムス 東Ｐ -14.17 5/15 本決算 8.77
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ -12.29 5/15 本決算 23.32
<3865> 北越コーポ 東Ｐ -12.26 5/15 本決算 -64.51
<8584> ジャックス 東Ｐ -11.96 5/15 本決算 -45.70
<6615> ＵＭＣエレ 東Ｐ -11.86 5/15 本決算 -45.80
<5074> テスＨＤ 東Ｐ -11.38 5/15 3Q 1009.78
<7868> 広済堂ＨＤ 東Ｐ -11.13 5/15 本決算 5.01
<3694> オプティム 東Ｐ -10.94 5/15 本決算 －
<3901> Ｍラインズ 東Ｐ -10.84 5/15 1Q -5.56
<8585> オリコ 東Ｐ -10.81 5/15 本決算 3.85
<9247> ＴＲＥＨＤ 東Ｐ -10.42 5/15 本決算 -70.16
<4462> 石原ケミ 東Ｐ -9.12 5/15 本決算 -3.61
<6951> 日電子 東Ｐ -9.06 5/15 本決算 -8.42
<4112> 保土谷 東Ｐ -9.00 5/15 本決算 -21.95
<6995> 東海理 東Ｐ -8.78 5/15 本決算 -24.58
<5471> 大同特鋼 東Ｐ -8.57 5/15 本決算 -6.16
<8252> 丸井Ｇ 東Ｐ -8.47 5/15 本決算 3.17
<4914> 高砂香 東Ｐ -7.55 5/15 本決算 20.91
<7181> かんぽ生命 東Ｐ -7.43 5/15 本決算 -8.07
<8411> みずほＦＧ 東Ｐ -7.36 5/15 本決算 －
<4523> エーザイ 東Ｐ -7.33 5/15 本決算 45.10
<4839> ＷＯＷＯＷ 東Ｐ -7.10 5/15 本決算 -56.06
<7414> 小野建 東Ｐ -7.08 5/15 本決算 31.61
<6036> ＫｅｅＰｅｒ 東Ｐ -6.73 5/15 3Q -19.90
<6247> 日阪製 東Ｐ -6.54 5/15 本決算 -0.55
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ -6.52 5/15 本決算 －
<3153> 八洲電機 東Ｐ -6.39 5/15 本決算 7.57
<7383> ネットプロ 東Ｐ -6.36 5/15 本決算 20.93
<1833> 奥村組 東Ｐ -6.35 5/15 本決算 -18.22
<8153> モスフード 東Ｐ -6.27 5/15 本決算 -19.80
<9672> 東競馬 東Ｐ -5.64 5/15 1Q -0.61
<3291> 飯田ＧＨＤ 東Ｐ -5.48 5/15 本決算 6.18
<8364> 清水銀 東Ｐ -5.33 5/15 本決算 21.25
<3835> ｅＢＡＳＥ 東Ｐ -5.28 5/15 本決算 9.07
<7874> レック 東Ｐ -5.06 5/15 本決算 -5.17
<3036> アルコニクス 東Ｐ -4.81 5/15 本決算 11.77
<8253> クレセゾン 東Ｐ -4.64 5/15 本決算 －
<6140> 旭ダイヤ 東Ｐ -4.57 5/15 本決算 13.57
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ -4.55 5/15 本決算 -22.17
<6361> 荏原 東Ｐ -4.50 5/15 1Q 16.69
<8091> ニチモウ 東Ｐ -4.39 5/15 本決算 19.28
<3661> エムアップ 東Ｐ -4.35 5/15 本決算 －
<7246> プレス工 東Ｐ -4.32 5/15 本決算 -18.01
<4097> 高圧ガス 東Ｐ -4.07 5/15 本決算 0.70
<6465> ホシザキ 東Ｐ -4.07 5/15 1Q 11.04
<6430> ダイコク電 東Ｐ -4.07 5/15 本決算 -53.21
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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