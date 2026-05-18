―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4275> カーリット 　　東Ｐ 　 -15.41 　　5/15　本決算　　　-12.12
<6118> アイダ 　　　　東Ｐ 　 -14.97 　　5/15　本決算　　　　4.62
<4887> サワイＧＨＤ 　東Ｐ 　 -14.84 　　5/15　本決算　　　 82.16
<6369> トヨカネツ 　　東Ｐ 　 -14.67 　　5/15　本決算　　　　7.78
<3150> グリムス 　　　東Ｐ 　 -14.17 　　5/15　本決算　　　　8.77

<6407> ＣＫＤ 　　　　東Ｐ 　 -12.29 　　5/15　本決算　　　 23.32
<3865> 北越コーポ 　　東Ｐ 　 -12.26 　　5/15　本決算　　　-64.51
<8584> ジャックス 　　東Ｐ 　 -11.96 　　5/15　本決算　　　-45.70
<6615> ＵＭＣエレ 　　東Ｐ 　 -11.86 　　5/15　本決算　　　-45.80
<5074> テスＨＤ 　　　東Ｐ 　 -11.38 　　5/15　　　3Q　　 1009.78

<7868> 広済堂ＨＤ 　　東Ｐ 　 -11.13 　　5/15　本決算　　　　5.01
<3694> オプティム 　　東Ｐ 　 -10.94 　　5/15　本決算　　　　　－
<3901> Ｍラインズ 　　東Ｐ 　 -10.84 　　5/15　　　1Q　　　 -5.56
<8585> オリコ 　　　　東Ｐ 　 -10.81 　　5/15　本決算　　　　3.85
<9247> ＴＲＥＨＤ 　　東Ｐ 　 -10.42 　　5/15　本決算　　　-70.16

<4462> 石原ケミ 　　　東Ｐ　　 -9.12 　　5/15　本決算　　　 -3.61
<6951> 日電子 　　　　東Ｐ　　 -9.06 　　5/15　本決算　　　 -8.42
<4112> 保土谷 　　　　東Ｐ　　 -9.00 　　5/15　本決算　　　-21.95
<6995> 東海理 　　　　東Ｐ　　 -8.78 　　5/15　本決算　　　-24.58
<5471> 大同特鋼 　　　東Ｐ　　 -8.57 　　5/15　本決算　　　 -6.16

<8252> 丸井Ｇ 　　　　東Ｐ　　 -8.47 　　5/15　本決算　　　　3.17
<4914> 高砂香 　　　　東Ｐ　　 -7.55 　　5/15　本決算　　　 20.91
<7181> かんぽ生命 　　東Ｐ　　 -7.43 　　5/15　本決算　　　 -8.07
<8411> みずほＦＧ 　　東Ｐ　　 -7.36 　　5/15　本決算　　　　　－
<4523> エーザイ 　　　東Ｐ　　 -7.33 　　5/15　本決算　　　 45.10

<4839> ＷＯＷＯＷ 　　東Ｐ　　 -7.10 　　5/15　本決算　　　-56.06
<7414> 小野建 　　　　東Ｐ　　 -7.08 　　5/15　本決算　　　 31.61
<6036> ＫｅｅＰｅｒ 　東Ｐ　　 -6.73 　　5/15　　　3Q　　　-19.90
<6247> 日阪製 　　　　東Ｐ　　 -6.54 　　5/15　本決算　　　 -0.55
<8593> 三菱ＨＣキャ 　東Ｐ　　 -6.52 　　5/15　本決算　　　　　－

<3153> 八洲電機 　　　東Ｐ　　 -6.39 　　5/15　本決算　　　　7.57
<7383> ネットプロ 　　東Ｐ　　 -6.36 　　5/15　本決算　　　 20.93
<1833> 奥村組 　　　　東Ｐ　　 -6.35 　　5/15　本決算　　　-18.22
<8153> モスフード 　　東Ｐ　　 -6.27 　　5/15　本決算　　　-19.80
<9672> 東競馬 　　　　東Ｐ　　 -5.64 　　5/15　　　1Q　　　 -0.61

<3291> 飯田ＧＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.48 　　5/15　本決算　　　　6.18
<8364> 清水銀 　　　　東Ｐ　　 -5.33 　　5/15　本決算　　　 21.25
<3835> ｅＢＡＳＥ 　　東Ｐ　　 -5.28 　　5/15　本決算　　　　9.07
<7874> レック 　　　　東Ｐ　　 -5.06 　　5/15　本決算　　　 -5.17
<3036> アルコニクス 　東Ｐ　　 -4.81 　　5/15　本決算　　　 11.77

<8253> クレセゾン 　　東Ｐ　　 -4.64 　　5/15　本決算　　　　　－
<6140> 旭ダイヤ 　　　東Ｐ　　 -4.57 　　5/15　本決算　　　 13.57
<6209> リケンＮＰＲ 　東Ｐ　　 -4.55 　　5/15　本決算　　　-22.17
<6361> 荏原 　　　　　東Ｐ　　 -4.50 　　5/15　　　1Q　　　 16.69
<8091> ニチモウ 　　　東Ｐ　　 -4.39 　　5/15　本決算　　　 19.28

<3661> エムアップ 　　東Ｐ　　 -4.35 　　5/15　本決算　　　　　－
<7246> プレス工 　　　東Ｐ　　 -4.32 　　5/15　本決算　　　-18.01
<4097> 高圧ガス 　　　東Ｐ　　 -4.07 　　5/15　本決算　　　　0.70
<6465> ホシザキ 　　　東Ｐ　　 -4.07 　　5/15　　　1Q　　　 11.04
<6430> ダイコク電 　　東Ｐ　　 -4.07 　　5/15　本決算　　　-53.21

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース