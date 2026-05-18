＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館

【映像】巨漢力士が“回転落下”で控え行司を直撃

身長182センチの巨漢力士が回転しながら土俵下に落下し、控え行司に直撃。「浴びせ蹴り」のような形で突っ込んでしまう、あわやの場面に「顔に足が」などとファンがひやりとする一幕があった。

それは幕下四十一枚目・肥後ノ海（木瀬）と幕下四十四枚目・東俊隆（玉ノ井）の取組で起こった。肥後ノ海は身長182センチ、体重138キロと大柄の力士。対する、東俊隆は身長174.3センチ、体重102.3キロと角界では小柄な体格だ。

1度目の立ち合いはタイミングが合わず、審判の「待った」が掛かり不成立。2度目の立ち合いは成立となり、東俊隆は勢いよく前へ出ていき、その圧力に押された、肥後ノ海は回転しながら、土俵下に落下した。

その際、肥後ノ海は待機していた控え行司に「浴びせ蹴り」のような形で突っ込んでしまった。右足が顔面付近に当たってしまったようで、その光景に館内はどよめき、ファンも「蹴られた行司」「あぶね」「顔に足が」「あびせ蹴りが行司に」などと心配していた。

その後、控え行司は何事もなかったように、業務に従事していた。押し倒しで肥後ノ海を下した東俊隆は3勝目、肥後ノ海は2敗目を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）