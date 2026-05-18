キタキタキターーーーッッ！！【セブン-イレブン】ティータイムが華やぐ「新スイーツ」

【セブン-イレブン】から、ティータイムを華やかに彩ってくれる新作スイーツが登場しました。今回は、エクレアとスティックケーキを紹介します。おうち時間がちょっと特別になりそうな「新スイーツ」をお見逃しなく。

いちごピンクが可愛い！

4種の異なるいちご素材を使った「クワトロいちごエクレア」。ピンクカラーが華やかで、売り場でも目にとまりそうです。いちごのクリームやトッピングは特別感のある雰囲気で、頑張った日のご褒美スイーツとして選びたくなるかも。コーヒーや紅茶と合わせておやつ時間を楽しんでみてはいかが？

いちごの酸味が美味しさのヒミツ？

いちごグレーズといちごキャンディーチップ、2種類のいちごクリームを使ったいちごづくしの一品。@sujiemonさんは「いちごの甘酸っぱさが最高」とコメントしています。酸味がいいアクセントになっていそうな新作スイーツ、いちご好きの人はぜひチェックしてみて。

外出先でも食べやすいスティックタイプ

スティックタイプで食べやすそうな「7プレミアム 焼きショコラスティック」も登場。細長いフォルムが片手でも持ちやすく、ちょっとした空き時間にも食べやすいかも。ショコラカラーの焼き菓子らしい雰囲気は、シンプルながらも惹かれそうなビジュアルです。バッグに入れて持ち歩きもできそうなので、職場で食べるおやつとして持っていくのもアリかも。

不思議食感が気になる！

チョコ生地にココアシフォンとチョコクリームを組み合わせたスイーツ。公式サイトによると、チョコ生地部分は「シャリっと食感」になっているようです。@sujiemonさんは「チョコなのになぜか不思議な食感」と表現。いつものチョコスイーツとは少し違った気分を味わいたいときに、ぴったりの一品かも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S