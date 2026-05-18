俳優ウィル・スミスが、新作映画「Supermax」で主演を務める。2022年のアカデミー賞式典で起こしたクリス・ロックに対する平手打ち事件が原因で、ハリウッド映画界から一時は干されていたウィルだったが、Amazon MGMスタジオが手掛ける新作で、主演を務めることが決まったという。



【写真】映画史に残る名シーン？迷シーン？干される原因、やらかしたウィル・スミス

「ハロウィン」シリーズのデヴィッド・ゴードン・グリーン監督の新作は、世界で最も厳重に警備された刑務所内で起きた殺人事件を捜査する2人のFBI捜査官を中心に描く。「スピード感とどんでん返し満載のアクションスリラー」と説明されている。ウィルはこの中で、レックスという名のキャラクターを演じる見込みで、8月半ばには製作開始の予定となっている。



ウィルは2024年に公開された人気シリーズ最新作「バッドボーイズ RIDE OR DIE」が大ヒット。平手打ち事件を経てもいまだに人気があることを証明していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）