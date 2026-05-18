【その日その瞬間】

【再掲載】森保監督の生みの親・今西和男氏独占インタビュー「彼は今の時代に合っている指導者」

秋田豊さん

（サッカー元日本代表／55歳）

◇ ◇ ◇

北中米W杯のメンバーが発表された。森保ジャパンがいよいよ本番を迎える。世界に歯が立たなかった日本がW杯への扉を叩いたのは1998年フランスW杯だが、世界のひのき舞台に立ち、グループリーグ3試合にフル出場したひとりがディフェンダーの秋田豊さん。当時を振り返ってもらった。

フランスで最初にピッチに立った時はスタジアムが意外とこぢんまりしていると思いましたね。日本人のサポーターも多かったし、会場に安室奈美恵の歌が流れ、ホーム感覚になれてプレッシャーはあまり感じていなかった。

ただ、やっぱりW杯。世界のトップクラスが集まって本気で向かってきますからね。親善試合とは違う。それまでにないものを感じたし日の丸を背負う経験は格別。いつもと違って胸に迫りくるものがありました。

──グループリーグ初戦の相手はFWバティストゥータを擁するアルゼンチン。秋田は3戦とも3-5-2の3バックの左サイドを務めた。

あの試合では僕はバティをマークしました。0対1で負けましたが、日本代表にとってW杯最初の失点はバティのゴールでした。あのゴールの時は僕からはボールが消えていて、相手のボールが名波（MF）の足に当たって軌道が変わり、それを拾ったバティにゴールを決められてしまった。

あの得点シーン以外はパーフェクトに抑えていましたからね。バティはミドルシュートとクロスが売りだけど、あの時は一瞬のチャンスをモノにされてしまった。さすがだなと思いました。これが世界のストライカーといわれるプレーヤーなのかと。

悔しかったのは僕らにもチャンスがあったことです。セットプレーとかで。結果的にはそういうところで決め切ることができるかできないかの差なのかと思いました。

体格的に大差はないと思いました。思い出すのはヘディングの競り合いとか、クロスの競り合いですね。ちょっとズレたら決められるというのはありました。僕はヘディングがウリだけど、ヘディングはほとんど勝てたと思います。

向こうの選手はベロン、シメオネ、オルテガ、サネッティらが並ぶスター軍団。最低でもドローにできればと思ってやっていました。

■あの時、三笘薫がいれば…

──決勝トーナメント進出を懸けて負けられない一戦になった2戦目クロアチア戦。結果はまたしても0対1。ゴールを決めたのはFWシューケルだった。勝敗の分かれ目は前半33分。MF中田英寿からFW中山雅史にラストパス……。

やはり最大のポイントはあそこですね。中山さんがGKと1対1になったビッグチャンス。あれが決まっていればという思いはみんなにあると思います。ただ、サッカーは相手に点を取られなければいいので、0点に抑えていればよかったという思いもある。致し方ないです。

違う見方をすれば、例えば、今は三笘薫がいます（英プレミアリーグのブライトン所属）。彼は親善試合のイングランド戦で余裕を持ってサイドキックでゴールを決めることができる。あの時の日本代表にはそういう選手がいなかったということだと思います。今は代表のほとんどの選手が海外組ですが、あの頃は誰も海外に行っていない時代。そういう差なのかなと感じました。

■骨折しながらプレーしていたジャマイカ戦のゴン中山

──決勝T進出の可能性が消えて戦った3戦目ジャマイカ戦。結果は1対2、日本代表は全敗に終わったが……。

中山さんがゴールを決めた。日本にとってW杯の最初のゴール。実は戦う相手として僕が一番嫌なストライカーが中山さんです。なぜかというと、どんな時も全力でプレーするからです。諦めない。すごくメンタルが強い。相手にしたら嫌だけど一緒にやっていると楽しいし、ミスがあっても許せる、本当に気持ちがいいです。あの試合も中山さんは試合中に骨折してもプレーしていましたからね。ただ、勝ちにはいったけどグループリーグ敗退が決まっていたので、そんなに勝敗にはこだわっていなかった。

精いっぱいやるだけ。とにかく日本サッカーに新しい歴史をつくることができたのはよかった。

今も一番話をするのは井原（正巳）さん。ずっと一緒にやったからあうんの呼吸というか。井原さんは大きいし、キャプテンシーがあり、ラインコントロールもうまいバランスが取れた人です。

あの時の監督は岡田武史さんです。僕は日本代表時代、ファルカン、加茂周さん、岡田さん、トルシエ、ジーコと5人の監督の下でプレーしました。

その中で岡田さんが一番理想とする監督だったと思います。フィジカルもメンタルも戦術的なところもうまくバランスをとって、高いレベルでやっていたと思います。

今の森保（一）監督は真面目、メチャクチャいい人です。天狗にならず人の話を聞く耳も持っている。僕らはポイチさんと呼んでいました。今でも代表のことも嫌な顔一つしないで話してくれます。

僕のことがちょっと問題になった時も「ちょっとしたことでもパワハラになると、本来選手に伝えなきゃいけないことを伝えることができない可能性があるとしたら心配」とコメントしてくれた。

今の日本代表は2つのチームをつくれるくらい力がある。ケガで出られない三笘は残念。日本代表のキーマンは遠藤航だと思います。頑張ってほしいです。

（聞き手=峯田淳、絹見誠司／日刊ゲンダイ）

▽秋田豊（あきた・ゆたか） 1970年8月生まれ、愛知県出身。93年鹿島アントラーズ入団、2004年に名古屋グランパスエイト、07年京都サンガFCに移籍。代表キャップは44、得点は4。98年仏W杯はDFとして3試合フル出場。引退後はJリーグのコーチ、監督を歴任、解説者としても活躍。現在は体をケアするトレーニング用ゴムバンド、パワープレートを扱うサンクト・ジャパン代表。女子サッカー、琉球DEIGOSのスーパーバイザーとしても活動している。