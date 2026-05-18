ME:I、山口県に初上陸「めちゃくちゃうれしいです！」 熱狂パフォーマンスで魅了
ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が17日、山口・ルネッサながとで開催された『NAGATO DAWN FEST 2026』に出演した。
【ライブ写真】パワフルで可憐なパフォーマンスを見せるME:I
同イベントは、「始まり」をコンセプトに掲げ、音楽を軸に食と共に楽しむ、山口・長門市で初開催された新たな音楽フェスティバル。ME:Iにとっても初の山口県でのステージとなった。
オープニングのイントロが流れると、会場は割れんばかりの声援に包まれた。メンバーは、白を基調としたストラップやカットアウトが特徴的な、洗練された衣装を身にまとってステージに登場。デビュー曲の「Click」を筆頭に、「MUSE」、「Best Match」、そして最新曲「Update ME」を続けて披露した。弾ける笑顔を見せながらも、持ち前のキレのある力強いダンスで、冒頭から会場のボルテージを一気に引き上げた。
MCでは、リーダーのMOMONAが「本日は山口県初上陸です！めちゃくちゃうれしいです！」と、初めて山口県を訪れた喜びを伝えた。さらに、中国地方出身であるRINONは「うれしすぎて今日は山口県に住み着きたいと思っています！帰りたくないです！」と、ユーモアたっぷりにコメントし、会場の笑いと歓声を誘った。
続いて、アップテンポが特徴的な「Million Stars」や、エネルギッシュな「CHOPPY CHOPPY（ME:I Ver.）」を元気いっぱいにパフォーマンス。さらに、メンバーが横一列に並び、「キラキラ」と「LとR」では客席のすみずみまで歌声を届け、多彩な楽曲で会場を多幸感あふれる世界観に引き込んだ。
後半は雰囲気を一変させ、「Royal Energy」と「TOXIC（ME:I Ver.）-Rock Arrange Ver.-」を披露。「NAGATO！Let’s Go！」と力強く呼びかけると、客席からも大きな歓声が沸き起こった。パワフルなステップとクールな表情で、観客を圧倒した。
ラスト2曲の「Cookie Party -Band Arrange Ver.-」と「Hi-Five -Band Arrange Ver.-」は、バンドアレンジでエネルギッシュなボーカルを響かせ、熱狂に包まれたまま幕を閉じた。
ME:Iは、8月から東京、宮城、兵庫、福岡の全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催が決定し、8月5日には4thシングル「花咲く道」をリリースする。
【ライブ写真】パワフルで可憐なパフォーマンスを見せるME:I
同イベントは、「始まり」をコンセプトに掲げ、音楽を軸に食と共に楽しむ、山口・長門市で初開催された新たな音楽フェスティバル。ME:Iにとっても初の山口県でのステージとなった。
MCでは、リーダーのMOMONAが「本日は山口県初上陸です！めちゃくちゃうれしいです！」と、初めて山口県を訪れた喜びを伝えた。さらに、中国地方出身であるRINONは「うれしすぎて今日は山口県に住み着きたいと思っています！帰りたくないです！」と、ユーモアたっぷりにコメントし、会場の笑いと歓声を誘った。
続いて、アップテンポが特徴的な「Million Stars」や、エネルギッシュな「CHOPPY CHOPPY（ME:I Ver.）」を元気いっぱいにパフォーマンス。さらに、メンバーが横一列に並び、「キラキラ」と「LとR」では客席のすみずみまで歌声を届け、多彩な楽曲で会場を多幸感あふれる世界観に引き込んだ。
後半は雰囲気を一変させ、「Royal Energy」と「TOXIC（ME:I Ver.）-Rock Arrange Ver.-」を披露。「NAGATO！Let’s Go！」と力強く呼びかけると、客席からも大きな歓声が沸き起こった。パワフルなステップとクールな表情で、観客を圧倒した。
ラスト2曲の「Cookie Party -Band Arrange Ver.-」と「Hi-Five -Band Arrange Ver.-」は、バンドアレンジでエネルギッシュなボーカルを響かせ、熱狂に包まれたまま幕を閉じた。
ME:Iは、8月から東京、宮城、兵庫、福岡の全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催が決定し、8月5日には4thシングル「花咲く道」をリリースする。