100均で何気なく買ったら便利だった！「あえて中身を隠さない」のが最強！チャームポーチ

ダイソーで見つけた『スクエア型メッシュバッグチャームポーチ』が想像以上に優秀でした！中身が見えるメッシュ素材だから、バッグの中で迷子になりがちな小物をサッと取り出せて便利。さらに、バッグに取り付けて見せる収納として楽しめるのも魅力です。プチプラとは思えない実力派アイテムなので、要チェックですよ！

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商品情報

商品名：スクエア型メッシュバッグチャームポーチ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480943503

もうバッグをガサゴソ探さない！ダイソーのメッシュポーチ

バッグの中で迷子になりがちなイヤホンやリップ、充電ケーブル…必要な時にサッと取り出せず、ストレスを感じることはありませんか？

そんな悩みを解決してくれたのが、ダイソーで見つけた『スクエア型メッシュバッグチャームポーチ』です。

見た目はコンパクトですが、しっかりマチがあるスクエア型。コロンとしたフォルムが可愛いだけでなく、厚みのある小物も収納しやすいんです。

さらに、メッシュ素材は通気性が良く、ホコリや小さなゴミが溜まりにくいのも嬉しいポイント。清潔を保ちたい衛生グッズを入れるのにもぴったりです。

汚れてもサッと拭き取りやすい素材なので、毎日気兼ねなく使えます。

一目で中身を確認できる！ダイソーの『スクエア型メッシュバッグチャームポーチ』

バッグの中で絡まりやすい、ケーブルやイヤホンをまとめておくのにちょうどいいサイズ感。中身が程よく透けて見えるので、「どこに入れたっけ？」がなくなるのが◎

背面にはDカン付きで、バッグチャーム感覚で使えるのも高評価ポイント。カラビナを付けてバッグの持ち手に吊るせば、外付けポケットとして大活躍します。

すぐ取り出したいリップやポケットティッシュなどを入れておくと、かなり便利ですよ。

さらにおすすめしたいのが、見せる収納として使うアイデア。お気に入りのカプセルトイや小さなチャームを入れるだけで、まるでディスプレイポーチのように可愛く見せることができます。

隠す収納ではなく、あえて見せる収納を楽しめるのもこのアイテムの魅力です。

今回はダイソーの『スクエア型メッシュバッグチャームポーチ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。