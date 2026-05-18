元CAが本当に愛用してる！ドラストで買えるのにデパコス級のベースメイクアイテム5選

こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。今回は、ドラッグストアで買えるのにデパコス級に優秀な愛用ベースメイクアイテムを5つご紹介します。紫外線ダメージや毛穴が気になる方にもぴったりのコスメを選んだので、ぜひ最後までご覧くださいね♡

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毎日メイクに欠かせない溺愛UVベース♡

エリクシール シュペリエル デーケアレボリューション トーンアップ ピュアベージュ 3,410円（税込）

紫外線が気になるけれど、無色の日焼け止めだけだとカバー力が足りない…という方にぴったりのトーンアップUV乳液。シミや色むらを補正してくれるナチュラルなベージュと、みずみずしいテクスチャーがお気に入り◎

ノーファンデで過ごしたい日に愛用していますよ♡

凸凹毛穴をスムーズにしてくれる下地♡

tfit デリケートシルクヴェールアートプライマー 1,870円（税込）

スキンケアの後すぐに下地を塗ると、凸凹毛穴が目立ってしまいますよね。こちらを仕込んでおくと毛穴をぼかしてくれて、フィルターをかけたようななめらかな仕上がりになるので欠かせません！

筆者は小鼻周りの毛穴が気になる部分にトントンとなじませてから下地などを塗っています◎。

プチプラなのにカバー力抜群のクッション♡

キャンメイク フィットグロウクッション 02 ナチュラル 1,650円（税込）

しっかりカバー力があるプチプラのクッションファンデ。厚塗り感がないのにニキビ跡やシミをカバーしてくれて、崩れにくいから助かっています◎

ドラッグストアで買えるのにデパコス級の仕上がりだと感じています♡

肌の赤みやシミはこれでカバー♡

LUNA コンシールブレンダーパレット 05 トーンリセットカバー 2,662円（税込）

小鼻の赤み・目の下のクマ・薄いシミなどの肌悩みは、こちらのコンシーラーパレットで解決！ファンデだけでは補正できなかった部分にコンシーラーをなじませると、パッと明るい印象のベースメイクが完成♡

とくに筆者がヘビロテしているのは、白くなりすぎずに赤みをカバーしてくれるピスタチオカラー。1つでいろんな肌悩みに対応できるのでコスパ抜群のコスメです◎

パール入りのデパコス級ピンクパウダー♡

VT CICAノーセバムシマーパウダー 880円（税込）

ほんのりピンク色のパール入りパウダーが、デパコス級にかわいい！ハイライトをつけたようなツヤ感と、テカリにくいサラサラ感が手に入る優秀アイテムなんです。

眉毛にパウダーを仕込んでから眉メイクをすると、ふんわりきれいに仕上がるのでおすすめですよ◎

コンパクトなサイズなので筆者はメイク直し用に持ち運んでいます♡

筆者が愛用している、ドラッグストアで買えるデパコス級ベースメイクアイテムでした！デパコスほど高くない価格で買って大正解なコスメばかりなので、参考にしていただけるとうれしいです♡

