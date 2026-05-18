100均の保冷剤が面白すぎた！「まるでお寿司みたい！」実は機能性も抜群な便利グッズ

どうしても義務になりがちなお弁当作り。これからの季節はただでさえお弁当の持ち運びには、いろいろと気を遣いますよね。そんなお弁当の準備を楽しくしてくれる、ちょっとユニークな保冷剤をセリアで発見しました！まるでお寿司のような遊び心たっぷりなデザイン♡見た目に反して機能性も抜群で便利ですよ。

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商品情報

商品名：ランチベルト用保冷剤 寿司柄

価格：￥110（税込）

重量（約）：38g

対応するランチベルト幅（目安）：約2cmまで

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446063865

たまごのお寿司デザインがたまらない！セリアで見つけたユニークな保冷剤

気温が高くなってきて、より一層お弁当の持ち運びには気をつけたいところ。いろいろと気を遣う部分がありますが、楽しく対策ができれば続けやすいなと思い、セリアで気になるアイテムをゲットしてきました！

今回ご紹介するのは、ランチグッズ売り場で見つけた『ランチベルト用保冷剤 寿司柄』という商品。お寿司の柄の可愛らしい保冷剤です。

お弁当箱にセットしたランチベルトに装着できる、ユニークな保冷剤です。ランチベルトを保冷剤中央の切れ込みに通して使うタイプで、しっかりと固定させることができ、ストレスなく使えます。

対応するランチベルトの幅は約2cmまでとなっています。目安ではありますが、購入前に手持ちのランチベルトのサイズを確認しておくのがおすすめです。

遊び心たっぷり！黒色のベルトと合わせたくなる♡

たまごのお寿司のデザインになっていて、黒色のベルトを巻くとまるで海苔を巻いたお寿司のような見た目に！つい黒色のベルトを組み合わせたくなる、遊び心たっぷりなデザインです。

冷凍庫に入れ、水平な状態で6時間以上冷やしてから使用できます。冷やすのに少々時間はかかりますが、お弁当を持ち帰ったら冷凍庫にまた入れるよう習慣にすれば忘れずに準備できます。

冷凍庫で冷やしてもカチカチに固まらない仕様なのも嬉しいポイント。ランチボックスに沿わせやすく、快適に使用できます。

コンパクトなサイズなのでランチボックスと組み合わせやすく、冷凍庫の場所も取りません。小ぶりなので長時間の保冷には適していませんが、通勤時などの短時間の使用に最適です。

今回は、セリアの『ランチベルト用保冷剤 寿司柄』をご紹介しました。

義務になりがちなお弁当作りも、ベルトを巻く瞬間、思わずクスッ笑ってしまう可愛さで続けられそう！セリアで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。