「実は3役もこなすスゴい奴！」アイディア光る100均キーホルダー

移動中や外出先でも、ちょっとしたケアをしたい場面ってありますよね。とはいえ、ポーチの中に細々したアイテムが増えるのは避けたいところ。そんななか、ダイソーで見つけたアイデア系グッズは、バッグにつけて持ち歩けるキーホルダー仕様。荷物を増やさず、ケア用品をスマートに持ち歩きたい人にもオススメです。

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商品情報

商品名：チェーン付きかっさ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746006317

小さいのに3役こなす！バッグにつけたいアイデア系キーホルダー！ダイソーの『チェーン付きかっさ』

ダイソーのエクササイズグッズコーナーを見ていたら、ちょっと不思議な形のキーホルダーを発見。最初はシンプルなチャームかな？と思ったのですが、よく見るとかなり実用的なアイテムでした。

『チェーン付きかっさ』は、フェイスラインのケアなどに使われる「かっさ」のキーホルダー版。カラーは清潔感のある、さわやかなミントグリーン♡

主張しすぎないシンプルなデザインなので、ポーチやバッグにつけても浮きにくく、どんな小物とも相性よし。

実はこのアイテム、京都芸術大学とのコラボ商品。ダイソーでは過去にも同コラボシリーズがいろいろ発売されていて、学生ならではの視点が入った、ちょっと面白いアイデア商品が多い印象です。

このアイテムにもいろいろな工夫が施されています。さっそく見ていきましょう！

曲線が絶妙！出先でも手軽に使えてリラックスできる！

本体にはゆるやかなカーブが入っていて、小ぶりなサイズ感ながら、フェイスライン沿わせるとピタッとフィット。絶妙な力加減で、こすったり押したりしやすいです。

外出先や旅行先でも、ちょっとした空き時間に使いやすく、手軽にリフレッシュできます。

先端部分は細めになっていて、手のひらや手の甲など気になる部分のツボ押しに◎ピンポイントで圧をかけやすく、デスクワークの合間に使うのにもぴったりです。

チューブしぼり機能も搭載！コスメの使い切りに重宝する！

さらに面白かったのが、中央に入った細いスリット。ここにリップクリームやハンドクリームなどのチューブを差し込み、スライドさせることで中身を絞り出せます。

チューブ入りコスメの最後のほうって、まだ残っているのに出しにくいことがありますよね。このキーホルダーがあれば、持ち歩き用コスメもムダなく使い切りやすいのが嬉しいです。

持ち物に付けておけば、必要なときにサッと手に取れて、バッグの中で埋もれにくいのもありがたいところ。

かっさは家で使うアイテムという印象でしたが、キーホルダー型なら自然と持ち歩けます。移動中や待ち時間にも使いやすく、荷物を増やさずケア用品を持てる感覚がよかったです♪

今回は、ダイソーの『チェーン付きかっさ』をご紹介しました。京都芸術大学コラボらしい、機能も含めてデザインされていると感じるアイテムでした。

外出先でもサッと使える美容グッズを探している人や、荷物をコンパクトにまとめたい人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。