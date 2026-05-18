「実は3役もこなすスゴい奴！」アイディア光る100均キーホルダー
商品情報
商品名：チェーン付きかっさ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550746006317
小さいのに3役こなす！バッグにつけたいアイデア系キーホルダー！ダイソーの『チェーン付きかっさ』
ダイソーのエクササイズグッズコーナーを見ていたら、ちょっと不思議な形のキーホルダーを発見。最初はシンプルなチャームかな？と思ったのですが、よく見るとかなり実用的なアイテムでした。
『チェーン付きかっさ』は、フェイスラインのケアなどに使われる「かっさ」のキーホルダー版。カラーは清潔感のある、さわやかなミントグリーン♡
主張しすぎないシンプルなデザインなので、ポーチやバッグにつけても浮きにくく、どんな小物とも相性よし。
実はこのアイテム、京都芸術大学とのコラボ商品。ダイソーでは過去にも同コラボシリーズがいろいろ発売されていて、学生ならではの視点が入った、ちょっと面白いアイデア商品が多い印象です。
このアイテムにもいろいろな工夫が施されています。さっそく見ていきましょう！
曲線が絶妙！出先でも手軽に使えてリラックスできる！
本体にはゆるやかなカーブが入っていて、小ぶりなサイズ感ながら、フェイスライン沿わせるとピタッとフィット。絶妙な力加減で、こすったり押したりしやすいです。
外出先や旅行先でも、ちょっとした空き時間に使いやすく、手軽にリフレッシュできます。
先端部分は細めになっていて、手のひらや手の甲など気になる部分のツボ押しに◎ピンポイントで圧をかけやすく、デスクワークの合間に使うのにもぴったりです。
チューブしぼり機能も搭載！コスメの使い切りに重宝する！
さらに面白かったのが、中央に入った細いスリット。ここにリップクリームやハンドクリームなどのチューブを差し込み、スライドさせることで中身を絞り出せます。
チューブ入りコスメの最後のほうって、まだ残っているのに出しにくいことがありますよね。このキーホルダーがあれば、持ち歩き用コスメもムダなく使い切りやすいのが嬉しいです。
持ち物に付けておけば、必要なときにサッと手に取れて、バッグの中で埋もれにくいのもありがたいところ。
かっさは家で使うアイテムという印象でしたが、キーホルダー型なら自然と持ち歩けます。移動中や待ち時間にも使いやすく、荷物を増やさずケア用品を持てる感覚がよかったです♪
今回は、ダイソーの『チェーン付きかっさ』をご紹介しました。京都芸術大学コラボらしい、機能も含めてデザインされていると感じるアイテムでした。
外出先でもサッと使える美容グッズを探している人や、荷物をコンパクトにまとめたい人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。