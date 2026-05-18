「100均にセールなんてあるの？！」まさかの半額！お得感が半端ないお弁当箱

ダイソーって基本どれもお得なイメージですが、実は値下げ商品があるのを知っていますか？しかも今回見つけたのは、便利なお弁当グッズがまさかの半額になっている超お得アイテム！お米を詰めるだけで簡単におにぎりが作れて、さらにおかずまで入れられる優秀アイテムなんです♪早速、詳しくご紹介していきますね。

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商品情報

商品名：2段おにぎり弁当箱

値下げ価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480409146

まさかの半額！見つけたら超ラッキーな「2段おにぎり弁当箱」

今回ダイソーで見つけたのは、「2段おにぎり弁当箱」。実はこれ、もともと220円商品だったものが値下げされて半額になっていました！

年齢や性別を問わず使いやすいシンプルなデザインで、形としては三角形の容器が2つ重なった構造。中フタと外フタがそれぞれ付いています。

このアイテムのいちばんの特徴は、お米を詰めるだけでおにぎり型のお弁当が作れるところ。しかも2段タイプなので、おかずまでしっかり入れられて実用性も抜群です。

コンパクトサイズなので持ち運びしやすく、通勤・通学用のお弁当にもぴったり♪

見た目以上の大容量！しっかり食べたい派にも◎

容器の内側にはエンボス加工がされていて、ご飯がくっつきにくくなっているのも嬉しいポイントです。

ごはんを詰めてギュッと押せば、きれいなおにぎり型になりますよ♪

もちろんそのまま詰めてもOKですが、筆者的にはラップを敷いてからご飯を入れる方法がおすすめ。そのままラップごとフタをすれば、普通のお弁当のようにお箸で食べることもできます。

下段におかずを詰めれば、コンパクトながらしっかりしたお弁当に。

コンビニ弁当1食分くらいのボリュームはあり、ちゃんと満足感があるサイズ感なのが嬉しいポイントです。

さらに、食べ終わったあとは上段を下段に収納できる入れ子式なので、持ち帰り時はよりコンパクトになりますよ♪

今回は、ダイソーの「2段おにぎり弁当箱」をご紹介しました。

ダイソーでセール品を見つけると、ちょっと得した気分になりますよね♪

お得感はもちろん、便利さにも大満足の優秀アイテムなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。