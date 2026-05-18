「100均にセールなんてあるの？！」まさかの半額！お得感が半端ないお弁当箱
商品情報
商品名：2段おにぎり弁当箱
値下げ価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480409146
まさかの半額！見つけたら超ラッキーな「2段おにぎり弁当箱」
今回ダイソーで見つけたのは、「2段おにぎり弁当箱」。実はこれ、もともと220円商品だったものが値下げされて半額になっていました！
年齢や性別を問わず使いやすいシンプルなデザインで、形としては三角形の容器が2つ重なった構造。中フタと外フタがそれぞれ付いています。
このアイテムのいちばんの特徴は、お米を詰めるだけでおにぎり型のお弁当が作れるところ。しかも2段タイプなので、おかずまでしっかり入れられて実用性も抜群です。
コンパクトサイズなので持ち運びしやすく、通勤・通学用のお弁当にもぴったり♪
見た目以上の大容量！しっかり食べたい派にも◎
容器の内側にはエンボス加工がされていて、ご飯がくっつきにくくなっているのも嬉しいポイントです。
ごはんを詰めてギュッと押せば、きれいなおにぎり型になりますよ♪
もちろんそのまま詰めてもOKですが、筆者的にはラップを敷いてからご飯を入れる方法がおすすめ。そのままラップごとフタをすれば、普通のお弁当のようにお箸で食べることもできます。
下段におかずを詰めれば、コンパクトながらしっかりしたお弁当に。
コンビニ弁当1食分くらいのボリュームはあり、ちゃんと満足感があるサイズ感なのが嬉しいポイントです。
さらに、食べ終わったあとは上段を下段に収納できる入れ子式なので、持ち帰り時はよりコンパクトになりますよ♪
今回は、ダイソーの「2段おにぎり弁当箱」をご紹介しました。
ダイソーでセール品を見つけると、ちょっと得した気分になりますよね♪
お得感はもちろん、便利さにも大満足の優秀アイテムなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。