ひらがなを並び替えて正しい単語を導き出すアナグラムクイズに挑戦しましょう！ 今回のお題は「し あ て い は な」の6文字です。制限時間は1分。バラバラになった文字を正しく組み合わせて、スッキリ正解を導き出せるか試してみてください！

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

頭の中で文字を動かす作業は、脳のトレーニングに最適です。一見すると意味のない言葉の羅列に見えますが、ある身近な単語が隠れていますよ。集中力を研ぎ澄ませて、1分以内の正解を目指しましょう！

問題：「し あ て い は な」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

し あ て い は な

ヒント：最後の文字は「て」

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正解：はなしあいて

正解は「はなしあいて」でした。

▼解説
正解は、おしゃべりをする対象を意味する「話し相手（はなしあいて）」でした！ 並び替えるコツは、まず「はなし」という塊を見つけること。すると残った「あいて」と組み合わさり、スムーズに正解が見えてきます。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)