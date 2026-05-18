【アナグラムクイズ】1分以内で挑戦しよう！「し あ て い は な」を並び替えると？
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
頭の中で文字を動かす作業は、脳のトレーニングに最適です。一見すると意味のない言葉の羅列に見えますが、ある身近な単語が隠れていますよ。集中力を研ぎ澄ませて、1分以内の正解を目指しましょう！
し あ て い は な
ヒント：最後の文字は「て」
答えを見る
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▼解説
正解は、おしゃべりをする対象を意味する「話し相手（はなしあいて）」でした！ 並び替えるコツは、まず「はなし」という塊を見つけること。すると残った「あいて」と組み合わさり、スムーズに正解が見えてきます。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
頭の中で文字を動かす作業は、脳のトレーニングに最適です。一見すると意味のない言葉の羅列に見えますが、ある身近な単語が隠れていますよ。集中力を研ぎ澄ませて、1分以内の正解を目指しましょう！
問題：「し あ て い は な」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
し あ て い は な
ヒント：最後の文字は「て」
答えを見る
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正解：はなしあいて正解は「はなしあいて」でした。
▼解説
正解は、おしゃべりをする対象を意味する「話し相手（はなしあいて）」でした！ 並び替えるコツは、まず「はなし」という塊を見つけること。すると残った「あいて」と組み合わさり、スムーズに正解が見えてきます。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)