『ちびまる子ちゃん』西城秀樹さん「走れ正直者」エンディングで流す “8回目の命日”翌日 西城さん公式も「ヒデキ大感激！」
18日放送のアニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビほか、毎週日曜 午後6：00）では、2018年5月16日に亡くなった西城秀樹さんがかつて歌っていたエンディング主題歌「走れ正直者」が、エンディングで流れた。
【写真】『ちびまる子ちゃん』西城秀樹さん「走れ正直者」エンディングで流す
この日のエンディングでは「エンディング主題歌『走れ正直者』 作詞：さくらももこ 作曲・編曲：織田哲郎 歌：西城秀樹」とのテロップとともに、同曲がエンディングで流れた。西城さんの公式Xでは「#ちびまる子ちゃん様 本日のエンディングテーマに#走れ正直者！ヒデキ大感激です！いつもありがとうございます！」と感謝を伝えている。
原作者のさくらももこさんが西城さんの大ファンだったことから、『ちびまる子ちゃん』では、まる子のお姉ちゃんが西城さんの熱狂的ファンという設定で描かれていた。
【写真】『ちびまる子ちゃん』西城秀樹さん「走れ正直者」エンディングで流す
この日のエンディングでは「エンディング主題歌『走れ正直者』 作詞：さくらももこ 作曲・編曲：織田哲郎 歌：西城秀樹」とのテロップとともに、同曲がエンディングで流れた。西城さんの公式Xでは「#ちびまる子ちゃん様 本日のエンディングテーマに#走れ正直者！ヒデキ大感激です！いつもありがとうございます！」と感謝を伝えている。
原作者のさくらももこさんが西城さんの大ファンだったことから、『ちびまる子ちゃん』では、まる子のお姉ちゃんが西城さんの熱狂的ファンという設定で描かれていた。
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