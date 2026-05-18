NCTのTAEYONG（テヨン、30）が、新曲「WYLD」のミュージックビデオ（MV）ティザーを17日、公開した。

所属企業SMエンターテインメントのSMTOWNユーチューブ（YouTube）チャンネルなどで、初のフルアルバム「WYLD」の同名タイトル曲の映像一部をアップした。

重厚な雰囲気の新曲一部と緊張感あふれるムードの中でテヨンのカリスマ性が爆発した。黒の服に、目の周りを黒くして挑発するようなビジュアルで、金髪がマッチし、力強い雰囲気を演出した。

韓国の音楽専門メディア・ヘラルドミューズは18日「同曲は野生動物の本能的な動きからインスピレーションを得たヒップホップ曲で、力強いベースと重厚なリズム楽器、実験的なサウンドを緻密に積み上げ、荒々しいエネルギーと立体的な空間感覚を最大化している」と分析した。

また「今回のミュージックビデオは、人間の内面に潜む本能をテヨンのエネルギーとパフォーマンス、ビジュアルで感覚的に表現した。まるでファッションフィルムを思わせる強烈で洗練された映像美が話題を呼ぶことになりそうだ」と報じた。

同アルバムは、5月18日午後6時に公開される。