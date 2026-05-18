GYDAの新作スイムウェアが登場♡色っぽさ際立つ夏映えビキニ特集

夏のファッションをもっと自由に、もっと自分らしく楽しみたい女性に向けて、GYDAから2026年の新作スイムウェアコレクションが登場しました。今季は、ラフなムードの中に女性らしい色気をプラスしたデザインが勢ぞろい。ジャガード素材やシースルーデザインなど、トレンド感たっぷりのディテールが魅力です♡ビーチやプールはもちろん、リゾートコーデにも映える注目のラインナップをチェックしてみてください。

色っぽさ引き立つ新作ビキニ

2026年のGYDA SWIMWEAR COLLECTIONは、“ラフなのに、ちゃんと色っぽい”をテーマにした全3スタイルを展開。

肌見せのバランスやシルエットにこだわり、大人っぽさと抜け感を両立したデザインが魅力です。

「チェーン付きGYDA Patternニット BIKINI」は、GYDAらしい存在感のある総柄デザインが印象的な一着。

ジャガード素材が程よい立体感を演出し、シンプルになりがちな夏コーデを華やかに見せてくれます。価格は18,150円（税込）。アクセントのチェーンディテールが、ヘルシーな色気を引き立ててくれるのもポイントです。

また、「GYDAロゴアメスリブラ BIKINI」は、アメリカンスリーブデザインにシースルーを組み合わせたトレンド感たっぷりのビキニ。

スポーティーな雰囲気がありながら、女性らしさも忘れない絶妙なバランスに仕上がっています。価格は17,600円（税込）。GYDAロゴがさりげないアクセントになり、カジュアル派にもおすすめです。

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着回し自在の3wayデザイン

今季特に注目したいのが、「ANIMAL × JACQUARD 3piece BIKINI」。価格は18,150円（税込）で、気分やシーンに合わせて着方を変えられる3way仕様になっています。

アニマル柄とジャガード素材を掛け合わせたデザインは、GYDAならではのエッジィな魅力たっぷり。単品使いでも存在感があり、ビーチスタイルをぐっと格上げしてくれます。

トップスや羽織りを合わせれば、リゾートコーデとしても活躍。写真映えも抜群なので、夏の旅行やフェスシーンにもぴったりです♪

さらに、全体的に肌をきれいに見せるカラーリングやシルエット設計もポイント。露出感がありながらもいやらしく見えず、大人の女性でも取り入れやすいデザインに仕上がっています。

WEB限定で販売スタート

今回のGYDA SWIMWEAR COLLECTION 2026は、2026年5月14日（木）よりWEB限定で販売開始。販売は公式通販サイト「RUNWAY channel」と「ZOZOTOWN」にて実施されます。

WEBカタログは2026年5月7日（木）より公開中。夏本番前に、お気に入りの一着をチェックしてみてください♡

この夏はGYDAで自分らしく

今年のGYDAのスイムウェアは、ただ可愛いだけではなく、女性らしい魅力を自然に引き出してくれるデザインが豊富にそろっています。

トレンド感のある素材使いや着回し力の高いアイテムは、夏のおしゃれをもっと楽しくしてくれるはず♡

ビーチでも街でも映えるGYDAの新作スイムウェアで、自分らしいサマースタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。