サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会（６月１１日開幕）の日本代表に選ばれたＤＦ長友佑都（Ｆ東京）が１７日、東京都内で記者会見に臨んだ。

集大成と位置づける舞台に向けて３９歳のベテランは、「全身全霊をかけて戦いたい。感謝と誇りはあるが、優勝しないと何も残せない」と意気込みを語った。

「熱い魂で前向かす」

前回大会後は代表から遠ざかった時期があり、３月には右脚を負傷したが、日本代表史上最多となる５大会連続のＷ杯メンバー入り。支えてくれた人への感謝を口にするとともに、「自分を疑ったことはない。どんな時もぶれずに強い信念で日々戦い続けたから、今の自分がいる」と話した。

「チームがうまくいかない時も、熱い魂で必ず前を向かせることができる。日本では僕にしか恐らくできない」と強調。「自分がいることの意味はＷ杯を通して見せられると確信している。（選出について）賛否両論あるみたいだが、Ｗ杯が終わると称賛しかないでしょう」と力を込めた。

「薫や拓実の分も」

【リエージュ（ベルギー）＝平地一紀】自身２度目のＷ杯代表に選ばれた伊東純也（ゲンク）は１６日、「（日本代表メンバーに）入ったのはうれしいけど、結果を残さないと」と決意を語った。

代表でともにプレーしてきた三笘薫（ブライトン）や南野拓実（モナコ）が今回は負傷で選外。「薫とは仲がいいし、日本で一番の選手だと思っているので本当に残念。拓実もそうだし、けがで来られない選手の分も頑張りたい」と、かみ締めるように話した。

３３歳になったが、ゴール前に入るタイミングを磨くなど、さらにプレーの引き出しを増やしている。今季はフランスから以前プレーしたベルギーに戻り、Ｗ杯に備えてきたベテランは、「決定的な仕事をできるようにと常に思っているし、もちろん突破できるところは突破していきたい」と誓った。